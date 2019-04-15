В состязаниях приняли участие 100 человек
13-14 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» прошло открытое первенство города Иркутска по ушу в дисциплине «саньда». В соревнованиях приняли участие около 100 сильнейших спортсменов из областного центра, Ангарска и Саянска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сборную Иркутска в турнире представляли 20 спортсменов в возрасте от 9 до 16 лет. Это воспитанники двух спортивных клубов: «Спутник» и «Богатырь». По итогам соревнований команда областного центра заняла третье место. На втором месте - сборная Саянска. Первое место у команды Ангарска.
Соревнования по ушу состоялись в Иркутске
Общество, Фото:
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