Американцы на Байкале: «Это озеро?!». Видео

Американцы дошли по старой Транссибирской магистрали до Байкала, проделав путь длиной в 12 км. Видеоролик путешественники выложили осенью 2017 года, а видео с переводом на русский язык россияне смогли увидеть только в этом году. Популярный YuoTube-канал «Таблетка для Памяти» выложил видеоролик на русском языке.











<br />

В видео американцы говорят, что после 74 часов они наконец добрались до Иркутска. Затем оставив вещи в хостеле, в тот же день они отправляются на Байкал, но доезжают не до самого озера, а останавливаются в лесах возле старой Транссибирской магистрали, где их встречает проводник.- Мы ехали сюда два часа. И мы пройдём около 12 км - по лесам около 4 км, потом мы увидим озеро и будем идти на протяжении 8 км вдоль озера. Мы сейчас прошли от пути Транссибирской железнодорожной магистрали, а сейчас мы увидим старую железную дорогу, - говорит американец.Затем путешественники идут с гидом и другими участниками экскурсии по осеннему лесу и доходят до священного озера Байкал.- И мы дошли до прекрасного озера Байкал. Это самое глубокое озеро в мире. И содержит оно 20% запасов пресной воды. Форма этого озера напоминает форму банана, а мы увидим маленькую-маленькую часть этого банана, к сожалению. Но мы будем идти по этой дороге на протяжении 8 км до маленького посёлка, а потом нас там встретит наш знакомый, - говорит американка.Затем на половине пути иностранцы с удовольствием устроили пикник возле уникального озера, а потом продолжили путь.- Мы добрались до городка. Мои ножки на самом деле устали. Я не привыкла к таким переходам, но так классно здесь находится на протяжении целого дня, - рассказала девушка, пройдя весь запланированный путь.Американцев в посёлке встретил автобус, и они вдохновлённые Байкалом и походом вернулись обратно в гостиницу.- Мы вернулись в хостел. Это был прекрасный первый день вне поезда - свежий воздух, двигаться повсюду. Было очень весело, - резюмировали иностранцы.