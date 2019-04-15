Стартовал грантовый фонд конкурса «Доброволец России 2019»
Этот общероссийский конкурс проходит уже девятый год подряд и собрал десятки тысяч проектов со всей страны. Лучшие из них получили возможность реализовать свою идею на федеральном уровне.
В 2018 году гранты были выданы на 16 млн. рублей. В этом году грантовый фонд увеличен в три раза – до 45 млн. рублей. Деньги выделяются на реализацию проектов по 11 номинациям: «Доброе дело», «Социальный проект», «Рожденные помогать», «Оберегая сердцем» и другие.
Также с повышением финансовой поддержки появилась и новая номинация – «Равенство возможностей», где представят проекты людей с инвалидностью и особенностями развития.
- Мы призываем тех людей, которые занимаются добровольческой и волонтерской деятельностью в Бурятии подавать заявки и участвовать, - подчеркнула врио директора ГБУ «Молодежный центр Республики Бурятия» Эржена Никифорова.
Заявку на конкурс может отправить любой желающий как физическое так юридическое лицо не младше восьми лет. Подробнее с правилами приема заявок можно ознакомиться на сайте добровольцыроссии.рф.
Волонтёры Бурятии могут получить до двух миллионов рублей
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