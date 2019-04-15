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Группа из Южной Кореи выступит на «Голосе кочевников» в Бурятии

Группа из Южной Кореи выступит на «Голосе кочевников» в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Группа Animal Divers сочетает электронную музыку со звучанием диджериду, ханга и электрогитары

Animal Divers — электронный музыкальный дуэт из Южной Кореи - впервые выступит на фестивале в Бурятии.

Группа Animal Divers сочетает электронную музыку со звучанием диджериду, ханга и электрогитары. «Многие думают, что объединить эти инструменты невозможно. Но наша уникальная идея — это новый современный музыкальный опыт», — говорят музыканты.

Эш (Ash) — автор песен, продюсер и гитарист, — живёт в Сеуле и считается ключевой фигурой на инди-сцене Южной Кореи. Помимо участия в дуэте Animal Divers, он гитарист психоделической рок-группы LudiSTELO и продюсер нескольких музыкальных фестивалей по всему миру.

Джо Хюн (Jo Hyun) начал играть на диджериду и ханге пять лет назад. В то время в Южной Корее мало кто знал, что эти инструменты существуют. Джо Хюн начал выступать, даже основал академию для продвижения такой музыки и скоро привлёк внимание СМИ по всей стране. В 2017 году Хюн основал Didgevibe — первую студию диджериду и ханга в Южной Корее. Помимо выступлений, он посвящает много времени продвижению культуры этих инструментов и обучению игре на них.

«Голос кочевников 2019» пройдёт 12–13 июля в этно-туристическом комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат Заиграевского района.

Как сообщал «Байкал-Daily», на музыкальном фестивале «Голос кочевников» в Бурятии выступит также фолк-рок-группа «Мельница». Музыканты исполнят здесь свои хиты.

Голос кочевников
 
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