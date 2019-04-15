Улан-удэнцы написали «Тотальный диктант»

Общество, Фото: Национальная библиотека

Пришли в библиотеку 167 человек



13 апреля Национальная библиотека Бурятии вновь стала площадкой для всероссийского «Тотального диктанта». Проверить свои знания правил русского языка пришли 167 человек.



Справка:



Тотальный диктант — ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года в России и разных странах мира. Представляет собой диктант для всех желающих проверить свои знания на родном языке (как правило, на русском, но диктант проводится также и на некоторых других языках). Традиционно проходит в одно и то же время (с поправкой на часовые пояса) по разным городам мира.



Авторами текстов являются известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты, причём как классики, так и современники. Диктовать тексты приглашают известных представителей культуры, в том числе массовой культуры, а также преподавателей школ и вузов и работников библиотек.

