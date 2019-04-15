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Студенты в Улан-Удэ покажут концерт «В гостях у музыки»

Студенты в Улан-Удэ покажут концерт «В гостях у музыки»
Общество, 
Бесплатный концерт может посетить любой желающий

На протяжении шести лет Бурятская филармония и Колледж искусств имени Чайковского проводят социально-образовательный проект для воспитанников детских садов «В гостях у музыки».

- В этом сезоне темой встреч была «Музыкальные путешествия в страну бурятских народных инструментов». На протяжении полугода дошколята знакомились с моринхууром, ятагой, чанзой, эвер-бурэ и другими инструментами. По традиции, на завершающей встрече проводится концерт, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

С 11 апреля в отдалённые детские сады выезжает ансамбль бурятских народных инструментов. А для воспитанников близлежащих садов концерт пройдёт в Бурятской филармонии 24 апреля в 10:30 (6+). На нём выступит уже оркестр бурятских народных инструментов Колледжа искусств имени Чайковского под управлением Табхаровой Саяны Сергевны. Посетить концерт может любой желающий.
концерт филармония
 
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