В Бурятии стали реже делать аборты

Однако всё равно их количество достаточно велико



В 2018 году в Бурятии по сравнению с 2017-м снизилось количество абортов. Так, в 2017 году прервали беременность 6400 женщин, а в 2018 эта цифра уменьшилась на примерно 1000.



- Статистика показывает, что всё равно, количество абортов достаточно велико. Каждая женщина должна понимать, что абортов без последствий не бывает, – отметил главный внештатный специалист минздрава Бурятии по репродуктивному здоровью Зоригто Даржаев.



С 15 апреля в Улан-Удэ среди женских консультаций стартовал конкурс «Жизнь – священный дар». Основная цель конкурса – профилактика абортов.



- Созданная комиссия будет осуществлять выезды по медицинским учреждениям, оценивать работу специалистов и акушерско-гинекологическую работу в целом, – рассказала начальник отдела специализированной медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Республики Бурятия Туяна Будаева.



Конкурс продлиться до конца 2019 года. Победители определятся по трём номинациям – «Женская консультация в защиту жизни», «Личный вклад в защиту жизни» и «Лучший психолог доабортного консультирования».



