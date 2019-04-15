В прошлом году Альберт Суфианов провёл первую в России внутриутробную операцию на мозге ребёнка
Тюменский профессор, один из ведущих нейрохирургов России Альберт Суфианов посетил Бурятию.
В 2018 году врачи Тюменского центра нейрохирургии оказали высокотехнологичную помощь 50 детям и 347 взрослым из Бурятии. Федеральный центр в Тюмени по оснащению и опыту врачей считается одним из лучших в России и мире. Ежегодно врачи центра проводят около 4 тысяч высокотехнологичных операций, 800 операций из этого числа делает главный врач центра Альберт Суфианов. В прошлом году Альберт Акрамович провёл внутриутробную операцию на мозге ребенка. Первую в России и вторую в мире.
- Главный врач Республиканской клинической больницы Евгения Лудупова показала Альберту Акрамовичу нейрохирургическое отделение, региональный сосудистый центр. Почётный гость отметил хороший уровень организации работы отделений больницы. По итогам встречи главные врачи договорились о сотрудничестве и обмене опытом, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
Нейрохирургическое отделение больницы Бурятии образовано в 1961 году.
Известный российский нейрохирург посетил Бурятию
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