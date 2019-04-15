Движение перекроют 6, 8 и 9 мая
Администрация Иволгинского района в связи с проведением мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы, в майские дни перекроет движение транспортных средств.
6 мая с 10:00 до 11:00 будет перекрыто движение на перекрестках улиц Ленина-Пионерская, Ленина-Советская для проведения велопробега в селе Иволгинск.
8 мая на час с 10 утра снова будет перекрыто движение на перекрестках улиц Ленина-Пионерская и Ленина-Советская. На этот раз – для проведения автопробега.
9 мая для легкоатлетического кросса с 8:00 до 9:00 часов будут закрыты перекрестки улиц Пионерская-Ленина, Пионерская-Партизанская, Советская-Октябрьская, Ленина-Советская.
В этот же день для парада организаций и учреждений с 9:30 перекроют перекрестки улиц Ленина-Лебедева, Советская-Октябрьская, Ленина-Пионерская, Партизанская-Пионерская.
Из-за торжественных мероприятий на центральном стадионе с 9:30 до 14:00 часов, а также для вечерних мероприятий с 20:00 до 23:00 часов ограничено движение на перекрестках улиц Партизанская-Пионерская, Пионерская-Октябрьская.
В связи с мероприятиями изменится схема движения маршрута автобусов №130 и 108 с 8 до 12 часов по участку Ленина - Куйбышева - федеральная трасса - Советская - Октябрьская - Лебедева - Ленина - конечная остановка.
В мае центр Иволгинска перекроют для транспорта
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Впервые Бурятия поднялась на пьедестал в разделе Ката-группа
Открыт прием заявок на литературную премию им. Исая Калашникова
Искать будут среди лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов
Мероприятие провели в Заиграевском районе
На телеканале «Мир 24» показали бурятскую свадьбу, сыгранную по всем канонам традиций
Спортсмены из Бурятии отлично выступили на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
С 3 по 11 апреля в Улан-Удэ состоялся фестиваль студенческого творчества
Полицейские проверят свалки, теплотрассы, чердаки и гурты
Об этом отчитался руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Максим Базаров
В состязаниях приняли участие 100 человек
Они проделали путь пешком длиной в 12 км
Стартовал грантовый фонд конкурса «Доброволец России 2019»
Группа Animal Divers сочетает электронную музыку со звучанием диджериду, ханга и электрогитары
Пришли в библиотеку 167 человек
Двух пятиклассников из посёлка Маркова Иркутского района сегодня наградили за предотвращение пожара в садоводстве под Иркутском