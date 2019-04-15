В мае центр Иволгинска перекроют для транспорта

Движение перекроют 6, 8 и 9 мая



Администрация Иволгинского района в связи с проведением мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы, в майские дни перекроет движение транспортных средств.



6 мая с 10:00 до 11:00 будет перекрыто движение на перекрестках улиц Ленина-Пионерская, Ленина-Советская для проведения велопробега в селе Иволгинск.



8 мая на час с 10 утра снова будет перекрыто движение на перекрестках улиц Ленина-Пионерская и Ленина-Советская. На этот раз – для проведения автопробега.



9 мая для легкоатлетического кросса с 8:00 до 9:00 часов будут закрыты перекрестки улиц Пионерская-Ленина, Пионерская-Партизанская, Советская-Октябрьская, Ленина-Советская.

В этот же день для парада организаций и учреждений с 9:30 перекроют перекрестки улиц Ленина-Лебедева, Советская-Октябрьская, Ленина-Пионерская, Партизанская-Пионерская.

Из-за торжественных мероприятий на центральном стадионе с 9:30 до 14:00 часов, а также для вечерних мероприятий с 20:00 до 23:00 часов ограничено движение на перекрестках улиц Партизанская-Пионерская, Пионерская-Октябрьская.



В связи с мероприятиями изменится схема движения маршрута автобусов №130 и 108 с 8 до 12 часов по участку Ленина - Куйбышева - федеральная трасса - Советская - Октябрьская - Лебедева - Ленина - конечная остановка.

