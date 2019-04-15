Искать будут среди лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов
Первый тур Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» начался в Иркутской области. Как сообщает областное Министерство культуры и архивов, участниками регионального этапа могут стать учащиеся детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ, студенты профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 13 до 19 лет включительно.
По условиям конкурса заявитель должен обучаться и проживать на территории Иркутской области и иметь высокие творческие достижения за последние три года, а именно – являться стипендиатом Губернатора Иркутской области или иметь звания лауреата или дипломанта всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок.
Победители будут награждены грамотами министерства культуры и архивов Иркутской области. Итоги I тура будут представлены в Оргкомитет Общероссийского конкурса «Молодые дарования России».
В Иркутске начали искать «Молодые дарования России»
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