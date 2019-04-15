В Бурятии военные сразятся с условным противником

Будет задействовано около 1,5 тысяч военнослужащих



Подразделения мотострелкового соединения в Бурятии были подняты по тревоге в рамках контрольной проверки.



- Военнослужащие на штатной технике совершили марш в район сосредоточения, отработав задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, устроившим засады, в том числе и с применением отравляющих химических веществ и выполнили нормативы по инженерному оборудованию местности для ведения обороны, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Во время практического розыгрыша мотострелки выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения танков Т-72Б, в том числе пулемётов ПКТ и крупнокалиберных пулемётов КПВТ, боевых машин пехоты БМП-2.



Кроме этого, гранатометные расчёты с использованием РПГ-7В и АГС-17 «Пламя» совместно с военнослужащими огнемётных подразделений, использующих огнемёты «Шмель» уничтожат мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника, ведущего наступление.



Для подавления живой силы и огневых точек «неприятеля» будут применяться пулемёты Калашникова, крупнокалиберные пулемёты «Корд» и подствольные гранатомёты «Костёр».



Свои профессиональные навыки отработают также подразделения разведки и снайперские пары, в частности для прикрытия мотострелковых подразделений будут использованы снайперские винтовки СВД и ВСС.



К мероприятиям боевой подготовки привлечено около 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано более 300 единиц техники, уточнили в Восточном военном округе.

