Будет задействовано около 1,5 тысяч военнослужащих
Подразделения мотострелкового соединения в Бурятии были подняты по тревоге в рамках контрольной проверки.
- Военнослужащие на штатной технике совершили марш в район сосредоточения, отработав задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, устроившим засады, в том числе и с применением отравляющих химических веществ и выполнили нормативы по инженерному оборудованию местности для ведения обороны, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Во время практического розыгрыша мотострелки выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения танков Т-72Б, в том числе пулемётов ПКТ и крупнокалиберных пулемётов КПВТ, боевых машин пехоты БМП-2.
Кроме этого, гранатометные расчёты с использованием РПГ-7В и АГС-17 «Пламя» совместно с военнослужащими огнемётных подразделений, использующих огнемёты «Шмель» уничтожат мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника, ведущего наступление.
Для подавления живой силы и огневых точек «неприятеля» будут применяться пулемёты Калашникова, крупнокалиберные пулемёты «Корд» и подствольные гранатомёты «Костёр».
Свои профессиональные навыки отработают также подразделения разведки и снайперские пары, в частности для прикрытия мотострелковых подразделений будут использованы снайперские винтовки СВД и ВСС.
К мероприятиям боевой подготовки привлечено около 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано более 300 единиц техники, уточнили в Восточном военном округе.
В Бурятии военные сразятся с условным противником
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Будет задействовано около 1,5 тысяч военнослужащих
Женщине через два дня вернули украденное
Хирурги были шокированы тем, что увидели у пациента
В Улан-Удэ в минувшую пятницу судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд
Для оказания такой помощи подготовлено и обучено 552 волонтёра
По обращениям в отношении АЗС будет проводиться внеплановая проверка
Ацайский дацан приглашает желающих принять участие в высадке саженцев более двадцати видов деревьев и кустарников
За звание лучших стрелков сразилось более 80 росгвардейцев
Мероприятие посетили более 60 школьников и юнармейцев
Об этом сообщили в МЧС
Стартовал конкурс методических разработок
Заповедник предлагает ребятам создать свою Красную книгу
Намжилма Доржиева стала финалисткой «Мисс Россия-2019». Фото, видео
Бурятскую борицу торжественно встретили в аэропорту
Посетителей ждут викторины, выставки, различные мастер-классы, фотозоны