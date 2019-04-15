Открыт прием заявок на литературную премию им. Исая Калашникова
Начался прием заявок на литературную премию им. Исая Калашникова, которая присуждается за создание произведений в жанре прозы, отражающих своеобразие города Улан-Удэ, находящегося на стыке национальных культур.
К участию в конкурсе допускаются литературные произведения в жанре прозы, изданные за последние три года на русском и бурятском языках, опубликованные в формате книги или в литературно-художественных журналах республики.
Литературные произведения для участия в конкурсе могут выдвигаться авторами, авторскими коллективами, профессиональными творческими союзами, общественными объединениями, редакциями и библиотеками региона.
Заявка и документы на участие в конкурсе принимаются до 1 августа этого года в Центральной городской библиотеке им. И.К.Калашникова, сообщает сайт Министерства культуры Республики Бурятия.
Прозу об Улан-Удэ премируют
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