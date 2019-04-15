Женщине через два дня вернули украденное
В адрес руководства ГУ МВД России по Иркутской области поступило письмо со словами благодарности от жительницы посёлка Маркова.
- Женщина отмечает особое отношение и профессионализм следователя следственного отдела №10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Светланы Саловой, которая помогла ей вернуть похищенное имущество, - сообщают в пресс-службе ведомства.
В своём письме иркутянка рассказала, что после обращения в полицию с заявлением о квартирной краже, к ней пришла следователь. Сотрудница полиции внимательно выслушала заявительницу, успокоила и оперативно оформила соответствующие документы. После чего следователь приняла начала розыск злоумышленника. Уже на второй день потерпевшей вернули вещи.
- Прошу выразить ей искреннюю человеческую благодарность, пожелать дальнейших успехов в службе и далее быть примером для коллег! – написала иркутянка.
Иркутянка поблагодарила полицию за раскрытие квартирной кражи
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Будет задействовано около 1,5 тысяч военнослужащих
Женщине через два дня вернули украденное
Хирурги были шокированы тем, что увидели у пациента
В Улан-Удэ в минувшую пятницу судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд
Для оказания такой помощи подготовлено и обучено 552 волонтёра
По обращениям в отношении АЗС будет проводиться внеплановая проверка
Ацайский дацан приглашает желающих принять участие в высадке саженцев более двадцати видов деревьев и кустарников
За звание лучших стрелков сразилось более 80 росгвардейцев
Мероприятие посетили более 60 школьников и юнармейцев
Об этом сообщили в МЧС
Стартовал конкурс методических разработок
Заповедник предлагает ребятам создать свою Красную книгу
Намжилма Доржиева стала финалисткой «Мисс Россия-2019». Фото, видео
Бурятскую борицу торжественно встретили в аэропорту
Посетителей ждут викторины, выставки, различные мастер-классы, фотозоны