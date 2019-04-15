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14 Апреля

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Иркутянка поблагодарила полицию за раскрытие квартирной кражи

Иркутянка поблагодарила полицию за раскрытие квартирной кражи
Общество, 
Женщине через два дня вернули украденное

В адрес руководства ГУ МВД России по Иркутской области поступило письмо со словами благодарности от жительницы посёлка Маркова.

- Женщина отмечает особое отношение и профессионализм следователя следственного отдела №10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Светланы Саловой, которая помогла ей вернуть похищенное имущество, - сообщают в пресс-службе ведомства.

В своём письме иркутянка рассказала, что после обращения в полицию с заявлением о квартирной краже, к ней пришла следователь. Сотрудница полиции внимательно выслушала заявительницу, успокоила и оперативно оформила соответствующие документы. После чего следователь приняла начала розыск злоумышленника. Уже на второй день потерпевшей вернули вещи.

- Прошу выразить ей искреннюю человеческую благодарность, пожелать дальнейших успехов в службе и далее быть примером для коллег! – написала иркутянка.
кража полиция
 
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