Иркутянка поблагодарила полицию за раскрытие квартирной кражи

Женщине через два дня вернули украденное



В адрес руководства ГУ МВД России по Иркутской области поступило письмо со словами благодарности от жительницы посёлка Маркова.



- Женщина отмечает особое отношение и профессионализм следователя следственного отдела №10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Светланы Саловой, которая помогла ей вернуть похищенное имущество, - сообщают в пресс-службе ведомства.



В своём письме иркутянка рассказала, что после обращения в полицию с заявлением о квартирной краже, к ней пришла следователь. Сотрудница полиции внимательно выслушала заявительницу, успокоила и оперативно оформила соответствующие документы. После чего следователь приняла начала розыск злоумышленника. Уже на второй день потерпевшей вернули вещи.



- Прошу выразить ей искреннюю человеческую благодарность, пожелать дальнейших успехов в службе и далее быть примером для коллег! – написала иркутянка.

