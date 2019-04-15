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Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти
Общество,  Фото:РКБ им. Семашко
Хирурги были шокированы тем, что увидели у пациента

Недавно в отделение челюстно-лицевой хирургии Республиканской больницы обратился 57-летний пациент с шокирующей имплантации зубов. В далёком 1991 году неизвестный врач из другого региона провёл крайне рискованную операцию и просверлил ему насквозь челюстную кость. Пациент 27 лет прожил с самопальными болтами и решился удалить их только сейчас, сообщает пресс-служба РКБ им. Семашко.

- Сегодня имплантация является совершенным методом восстановления утраченных зубов. Зубной имплантат представляет собой вживлённый в челюсть металлический штифт, на котором крепится зубной протез. Такой метод крепления гораздо надёжнее обычного способа, когда конструкции крепят к соседним зубам. Кроме того, данный метод позволяет избежать обточки рядом стоящих зубов. Зубные импланты также называют внутрикостными, потому что они вживляются в кость челюсти. Когда проводится протезирование, первым делом в кость зуба вставляется титановый штифт — он заменяет корень зуба. По форме штифт может быть винтовым и держаться в челюсти за счет резьбы либо цилиндрическим с текстурированной поверхностью и держаться за счет прорастания костной ткани в его поры, - поясняют в Республиканской клинической больнице.

Пациент обратился к неизвестным врачам в 30-летнем возрасте с просьбой об установке протезов вместо отсутствующих зубов на нижней челюсти. Эти «гениальные» врачи не нашли другого способа, как пойти наиболее травматичным и крайне рискованным путём и просверлить насквозь челюсть пациента. Ему установили два длинных стержня, имитирующих настоящие титановые импланты. Эти стержни поддерживались винтами, вкрученными в нижнюю челюсть снизу.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирурги Тимур Доржиев с врачом Бадмажапом Дамбаевым провели операцию по удалению данных конструкций. За почти три десятка лет стержни основательно вросли в кость и требовался ювелирный подход, чтобы не повредить челюсть. Операция прошла успешно.



Коллеги Тимура Доржиева, все челюстно-лицевые хирурги отделения, в первый раз видели такие изощрения. Врачи поразились везению пациента, потому что в нижней (базальной) части челюсти идет нижний альвеолярный сосудисто-нервный пучок, и горе-врач сумел его не задеть.

- И удивительно, что за столько лет у пациента не развились осложнения в виде гнойно-воспалительных заболеваний, так как неизвестен состав материала данных стержней, и сами они находились в полости рта, тем самым являясь «открытыми» входными воротами для инфекции, - отмечают в РКБ им. Семашко.

Сегодня пациент готовится к нормальной - настоящей - имплантации зубов.
врачи медицинская помощь
 
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