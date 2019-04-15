Впервые Бурятия поднялась на пьедестал в разделе Ката-группа
13 апреля в Московском центре боевых искусств состоялся Чемпионат России по Кёкусин-кан, Первенство России и всероссийский турнир «Надежды России» среди спортсменов 8 - 11 лет.
В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов со всей страны. Команду Бурятии представляли 11 спортсменов. Четверо из них, пройдя два круга, вошли в восьмёрку лучших, но, к сожалению, в финал выйти не смогли.
Итог выступления команды Бурятии – 3 место в разделе Ката-группа. Его завоевали Кузнецов Никита, Шамякин Иван и Бурлаков Павел.
Это первый раз, когда спортсмены Кёкусин-кан Республики Бурятия поднялись на пьедестал на Первенстве России в этом разделе.
Спортсмены из РБ заняли призовое место на первенстве России по Кёкусин-кан
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