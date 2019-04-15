15 Апреля

14 Апреля

Популярное

Спортсмены из РБ заняли призовое место на первенстве России по Кёкусин-кан

Спортсмены из РБ заняли призовое место на первенстве России по Кёкусин-кан
Общество,  Фото:pixabay.com
Впервые Бурятия поднялась на пьедестал в разделе Ката-группа

13 апреля в Московском центре боевых искусств состоялся Чемпионат России по Кёкусин-кан, Первенство России и всероссийский турнир «Надежды России» среди спортсменов 8 - 11 лет.

В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов со всей страны. Команду Бурятии представляли 11 спортсменов. Четверо из них, пройдя два круга, вошли в восьмёрку лучших, но, к сожалению, в финал выйти не смогли.

Итог выступления команды Бурятии – 3 место в разделе Ката-группа. Его завоевали Кузнецов Никита, Шамякин Иван и Бурлаков Павел.

Это первый раз, когда спортсмены Кёкусин-кан Республики Бурятия поднялись на пьедестал на Первенстве России в этом разделе.
Кёкусин-кан первенство России Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Спортсмены из РБ заняли призовое место на первенстве России по Кёкусин-кан
Спортсмены из РБ заняли призовое место на первенстве России по Кёкусин-кан
Общество, 15.04.2019
Впервые Бурятия поднялась на пьедестал в разделе Ката-группа
Прозу об Улан-Удэ премируют
Прозу об Улан-Удэ премируют
Общество, 15.04.2019
Открыт прием заявок на литературную премию им. Исая Калашникова
В Иркутске начали искать «Молодые дарования России»
В Иркутске начали искать «Молодые дарования России»
Общество, 15.04.2019
Искать будут среди лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов
В Бурятии провели конкурс видео о приемных семьях для пожилых
В Бурятии провели конкурс видео о приемных семьях для пожилых
Общество, 15.04.2019
Мероприятие провели в Заиграевском районе
Федеральный канал рассказал о том, как в Бурятии обкидывают свадебный кортеж навозом
Федеральный канал рассказал о том, как в Бурятии обкидывают свадебный кортеж навозом
Общество, 15.04.2019
На телеканале «Мир 24» показали бурятскую свадьбу, сыгранную по всем канонам традиций
Лучники Бурятии завоевали путёвки на чемпионат мира
Лучники Бурятии завоевали путёвки на чемпионат мира
Общество, 15.04.2019
Спортсмены из Бурятии отлично выступили на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Фестиваль «Студенческой весны» завершился в Улан-Удэ
Фестиваль «Студенческой весны» завершился в Улан-Удэ
Общество, 15.04.2019
С 3 по 11 апреля в Улан-Удэ состоялся фестиваль студенческого творчества
Операция «Бомж» стартовала в Бурятии
Операция «Бомж» стартовала в Бурятии
Общество, 15.04.2019
Полицейские проверят свалки, теплотрассы, чердаки и гурты
В Улан-Удэ благоустраивают территорию вокруг Молодёжного театра
В Улан-Удэ благоустраивают территорию вокруг Молодёжного театра
Общество, 15.04.2019
Об этом отчитался руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Максим Базаров
Соревнования по ушу состоялись в Иркутске
Соревнования по ушу состоялись в Иркутске
Общество, 15.04.2019
В состязаниях приняли участие 100 человек
Американцы на Байкале: «Это озеро?!». Видео
Американцы на Байкале: «Это озеро?!». Видео
Общество, 15.04.2019
Они проделали путь пешком длиной в 12 км
Волонтёры Бурятии могут получить до двух миллионов рублей
Волонтёры Бурятии могут получить до двух миллионов рублей
Общество, 15.04.2019
Стартовал грантовый фонд конкурса «Доброволец России 2019»
Группа из Южной Кореи выступит на «Голосе кочевников» в Бурятии
Группа из Южной Кореи выступит на «Голосе кочевников» в Бурятии
Общество, 15.04.2019
Группа Animal Divers сочетает электронную музыку со звучанием диджериду, ханга и электрогитары
Улан-удэнцы написали «Тотальный диктант»
Улан-удэнцы написали «Тотальный диктант»
Общество, 15.04.2019
Пришли в библиотеку 167 человек  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^