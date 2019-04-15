Спортсмены из РБ заняли призовое место на первенстве России по Кёкусин-кан

Впервые Бурятия поднялась на пьедестал в разделе Ката-группа



13 апреля в Московском центре боевых искусств состоялся Чемпионат России по Кёкусин-кан, Первенство России и всероссийский турнир «Надежды России» среди спортсменов 8 - 11 лет.



В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов со всей страны. Команду Бурятии представляли 11 спортсменов. Четверо из них, пройдя два круга, вошли в восьмёрку лучших, но, к сожалению, в финал выйти не смогли.



Итог выступления команды Бурятии – 3 место в разделе Ката-группа. Его завоевали Кузнецов Никита, Шамякин Иван и Бурлаков Павел.



Это первый раз, когда спортсмены Кёкусин-кан Республики Бурятия поднялись на пьедестал на Первенстве России в этом разделе.

