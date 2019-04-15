Мероприятие провели в Заиграевском районе>/b>
По инициативе отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району проведен первый межрайонный конкурс видеороликов «Один день из жизни приемной семьи». Его цель – повышение престижа приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, обмен опытом. На конкурс были представлены видеоролики, в которых каждая приемная семья постаралась рассказать о своих буднях, праздниках, традициях, увлечениях и, конечно же, о взаимопомощи, ежедневной поддержке и теплых дружеских отношениях.
Участие в конкурсе приняли приемные семьи из Тункинского, Джидинского, Кабанского и Заиграевского районов, сообщает сайт Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия. По итогам конкурса каждой приемной семье вручены благодарственные письма за участие в конкурсе.
Сегодня в районах республики в приемных семьях проживает более 100 пожилых граждан и инвалидов.
В Бурятии провели конкурс видео о приемных семьях для пожилых
Общество, Фото:
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