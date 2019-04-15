Об этом сообщили в МЧС
Навигация на озере Байкал откроется 15 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
- Сезон навигации и эксплуатации маломерных судов на всех реках Иркутской области будет открыт 1 мая, на водохранилищах и на озере Байкал - 15 мая, - говорится в сообщении ведомства.
1 марта открылась навигация на реке Ангара.
- Судовладельцам необходимо строго выполнять требования должностных лиц ГИМС, других контрольных и надзорных органов, относящиеся к безопасности плавания, соблюдению правопорядка, охране жизни людей и окружающей среды на водных объектах. Необходимо остановиться и передать документы для проверки при обнаружении установленного сигнала, поданного государственным инспектором по маломерным судам или иным должностным лицом, имеющим на то право, - сообщил Алексей Зяблицкий, начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Иркутской области.
Навигация на Байкале откроется 15 мая
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