Танкисты и ракетчики в Бурятии устроили День открытых дверей

Мероприятие посетили более 60 школьников и юнармейцев



Более 60 школьников и юнармейцев посетили танковое соединение и воинскую часть ракетных войск Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии. Здесь состоялся День открытых дверей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



На специализированной площадке ребята ознакомились с образцами современной боевой и специальной техники, стоящей на вооружении воинских частей.



Школьникам рассказали о технических характеристиках военной техники, порядке действий экипажей и расчётов, их основных функциях и обязанностях при выполнении учебно-боевых задач. Для старшеклассников довели порядок поступления в вузы минобороны России и информацию об особенностях воинских специальностей.



Помимо этого, в клубе воинской части на большом экране ребятам продемонстрировали художественный фильм о подвигах советских танкистов во времена Великой Отечественной войны.



В музее и комнатах боевой славы соединений школьники смогли увидеть экспонаты времён Великой Отечественной войны и других военных конфликтов, в том числе предметы быта, исторические фотографии, образцы стрелкового оружия, а также ознакомились с историей воинских частей.



Также во время встреч со школьниками командование соединений и воинских частей поведали об особенностях военной профессии.

