За звание лучших стрелков сразилось более 80 росгвардейцев
На прошлой неделе в Хабаровском крае завершился традиционный лично-командный чемпионат Восточного округа Росгвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.
За звание лучших стрелков сразилось более 80 росгвардейцев из соединений и воинских частей, территориальных управлений и отделов округа. Сборную команду управления Росгвардии по Бурятии представляли шесть сотрудников сил специального назначения.
В первый день спортсмены соревновались в стрельбе из пистолета, автомата и снайперской винтовки в личном и командном первенстве. Во второй день участники соревновались в скорострельной стрельбе по мишеням из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
- В командном первенстве спортсмены Росгвардии Бурятии заняли второе место, уступив команде из Амурской области, на третьем месте представители Хабаровского края. В личном первенстве среди женщин в скорострельной стрельбе 1 место завоевала сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Барс» Росгвардии Бурятии старший лейтенант полиции Ирина Туркина. В стрельбе из автомата «АК» сотрудник сил специального назначения майор полиции Булат Доржиев завоевал «бронзу», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
Победители и призёры были награждены кубками, медалями и грамотами.
Росгвардейцы Бурятии стали вторыми по меткости в Восточном округе
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