Росгвардейцы Бурятии стали вторыми по меткости в Восточном округе

За звание лучших стрелков сразилось более 80 росгвардейцев



На прошлой неделе в Хабаровском крае завершился традиционный лично-командный чемпионат Восточного округа Росгвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.



За звание лучших стрелков сразилось более 80 росгвардейцев из соединений и воинских частей, территориальных управлений и отделов округа. Сборную команду управления Росгвардии по Бурятии представляли шесть сотрудников сил специального назначения.



В первый день спортсмены соревновались в стрельбе из пистолета, автомата и снайперской винтовки в личном и командном первенстве. Во второй день участники соревновались в скорострельной стрельбе по мишеням из пистолета Макарова и автомата Калашникова.



- В командном первенстве спортсмены Росгвардии Бурятии заняли второе место, уступив команде из Амурской области, на третьем месте представители Хабаровского края. В личном первенстве среди женщин в скорострельной стрельбе 1 место завоевала сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Барс» Росгвардии Бурятии старший лейтенант полиции Ирина Туркина. В стрельбе из автомата «АК» сотрудник сил специального назначения майор полиции Булат Доржиев завоевал «бронзу», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



Победители и призёры были награждены кубками, медалями и грамотами.

