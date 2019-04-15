Жителей Бурятии просят жаловаться на качество топлива

По обращениям в отношении АЗС будет проводиться внеплановая проверка



Жители Бурятии могут обратиться с жалобами на качество топлива в Росстандарт. По обращениям в отношении АЗС после согласования с органами прокуратуры будет проводится внеплановая проверка на соответствие требованиям технического регламента конкретной марки топлива, указанной в обращении, сообщает пресс-служба министерства транспорта Бурятии.



- Согласно закону в случае, если в результате несоответствия продукции требованиям технических регламентов, причинён вред жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений или возникла угроза причинения такого вреда, изготовитель (продавец) обязан возместить причинённый вред и принять меры в целях недопущения причинения вреда другим лицам, их имуществу, окружающей среде, - говорится в сообщении минтранса.



Также граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица вправе комиссионно взять пробу топлива из бака своего автомобиля и направить её на испытания в аккредитованную испытательную лабораторию на договорной основе. Результаты испытаний пробы топлива могут быть использованы в случае обращения с заявлением в суд для получения компенсации причинённого ущерба.



В Дальневосточном федеральном округе государственный контроль (надзор) в данной сфере осуществляет Дальневосточное межрегиональное территориальное управление Росстандарта (ДМТУ Росстандарта). По фактам реализации некачественных нефтепродуктов на АЗС граждане, права которых нарушены, могут обратиться в Отдел (инспекции) ДМТУ Росстандарта, расположенный по адресу: ул. Ключевская, д. 72Б, г. Улан-Удэ, 670013, Тел./факс (3012) 41-63-94, E-mail: burcmtu5@mail.ru



