Бурятскую борицу торжественно встретили в аэропорту
Сегодня в 8 утра в аэропорту «Байкал» устроили торжественную встречу борице Стальвире Оршуш, которая выиграла чемпионат Европы по борьбе в Бухаресте.
Для Стальвиры расстелили красную ковровую дорожку, по которой она прошла под бой барабанов. Борице преподнесли хадак, белую пищу, а также подарили цветы и сувениры.
Девушка поблагодарила всех встречавших. Слова благодарности также выразил вице-президент федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев.
Как сообщал «Байкал-Daily», Стальвира Оршуш второй год подряд завоевала титул чемпионки Европы. В финале она с явным преимуществом победила украинскую борицу. «Подтверждать титул всегда тяжелее», - поделилась в интервью после финала Стальвира. Её золотая медаль стала единственной в составе женской сборной по борьбе на этом чемпионате Европы.
Чемпионат мира-2019 пройдёт в Нур-Султане. После победы на чемпионате Европы у Стальвиры отличные шансы отобраться туда. Важность этого чемпионата мира ещё и в том, что он будет лицензионным перед Олимпийскими Играми в Токио. Тренерский штаб поставил задачу завоевать все шесть лицензий в женской борьбе, а на Играх в Токио взять одно золото и несколько медалей другого достоинства.
Чемпионка Европы Стальвира Оршуш вернулась в Улан-Удэ. Фото
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бурятскую борицу торжественно встретили в аэропорту
Посетителей ждут викторины, выставки, различные мастер-классы, фотозоны
На улан-удэнской премьере «Вишнёвого сада» использовали приём «театра в театре».
В дело вмешалась прокуратура
Теплоэнергетики нарушили утверждённый температурный график
Мужчину отправили на два года в колонию
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля по республике влияние атмосферного фронта. Местами мокрый снег, местами с дождём
Заключённые решили проверить свои знания
Девочка несколько дней лежала в реанимации
Вор учится в одном учебном заведении с потерпевшей
Мужчине грозит до 4 лет колонии
Ожидается усиление ветра и снег
Косолапых малышей забрали на время следственных действий
На сервере возможны небольшие осадки
Общество, 13.04.2019
Работы будут проводиться в понедельник