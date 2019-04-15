Посетителей ждут викторины, выставки, различные мастер-классы, фотозоны
20 апреля в Улан-Удэ пройдёт ежегодный фестиваль чтения «Библионочь». Фестиваль в этом году приурочен к Году театра в России. В Республиканской детско-юношеской библиотеке акция пройдёт под названием «Праздник слуха, зренья, осязанья…»
- Это строчка из 141 сонета Уильяма Шекспира. В этом году исполняется 455 лет со дня рождения великого английского поэта и драматурга, - пояснили в Республиканской детско-юношеской библиотеке.
В 2019 году «Библионочь» пройдёт в России в восьмой раз. Впервые акция была инициирована в 2012 самим библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК). Уже через два года её поддержали более 2 000 площадок по всей стране. В этот день библиотеки расширяют время и формат работы для того, привлечь читателей в библиотеку, продемонстрировать, что библиотека сегодня это место для творчества, общения, культурного и интеллектуального досуга.
Посетителей детско-юношеской библиотеки ждут театрализованные и художественные перформансы от поэтов, актёров, художников, танцоров и музыкантов, кукольный спектакль, интерактивные сказки и занятия, игры, выставки, инсталляция и фотозоны, актёрские и театральные мастер-классы, викторины и другое.
Весь день в библиотеке будут работать абонементы и акция «Запишись в библиотеку!»
- Короткий перформанс с элементами театральной импровизации убедительно докажет - в каждом из нас есть поэт, и этот поэт умеет сочинять стихи. Участников действия поместят в поток воображения, из которого никак не выбраться. Остаётся только сочинять, - отметили в Республиканской детско-юношеской библиотеке.
Как сообщал «Байкал-Daily», основной площадкой «Библионочи» традиционно станет Национальная библиотека.
«Библионочь» пройдёт в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бурятскую борицу торжественно встретили в аэропорту
Посетителей ждут викторины, выставки, различные мастер-классы, фотозоны
На улан-удэнской премьере «Вишнёвого сада» использовали приём «театра в театре».
В дело вмешалась прокуратура
Теплоэнергетики нарушили утверждённый температурный график
Мужчину отправили на два года в колонию
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля по республике влияние атмосферного фронта. Местами мокрый снег, местами с дождём
Заключённые решили проверить свои знания
Девочка несколько дней лежала в реанимации
Вор учится в одном учебном заведении с потерпевшей
Мужчине грозит до 4 лет колонии
Ожидается усиление ветра и снег
Косолапых малышей забрали на время следственных действий
На сервере возможны небольшие осадки
Общество, 13.04.2019
Работы будут проводиться в понедельник