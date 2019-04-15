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«Библионочь» пройдёт в Улан-Удэ

«Библионочь» пройдёт в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Посетителей ждут викторины, выставки, различные мастер-классы, фотозоны

20 апреля в Улан-Удэ пройдёт ежегодный фестиваль чтения «Библионочь». Фестиваль в этом году приурочен к Году театра в России. В Республиканской детско-юношеской библиотеке акция пройдёт под названием «Праздник слуха, зренья, осязанья…»

- Это строчка из 141 сонета Уильяма Шекспира. В этом году исполняется 455 лет со дня рождения великого английского поэта и драматурга, - пояснили в Республиканской детско-юношеской библиотеке.

В 2019 году «Библионочь» пройдёт в России в восьмой раз. Впервые акция была инициирована в 2012 самим библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК). Уже через два года её поддержали более 2 000 площадок по всей стране. В этот день библиотеки расширяют время и формат работы для того, привлечь читателей в библиотеку, продемонстрировать, что библиотека сегодня это место для творчества, общения, культурного и интеллектуального досуга.

Посетителей детско-юношеской библиотеки ждут театрализованные и художественные перформансы от поэтов, актёров, художников, танцоров и музыкантов, кукольный спектакль, интерактивные сказки и занятия, игры, выставки, инсталляция и фотозоны, актёрские и театральные мастер-классы, викторины и другое.

Весь день в библиотеке будут работать абонементы и акция «Запишись в библиотеку!»

- Короткий перформанс с элементами театральной импровизации убедительно докажет - в каждом из нас есть поэт, и этот поэт умеет сочинять стихи. Участников действия поместят в поток воображения, из которого никак не выбраться. Остаётся только сочинять, - отметили в Республиканской детско-юношеской библиотеке.

Как сообщал «Байкал-Daily», основной площадкой «Библионочи» традиционно станет Национальная библиотека.


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