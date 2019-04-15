В Улан-Удэ прошла премьера необычного «Вишнёвого сада». Фото

На улан-удэнской премьере «Вишнёвого сада» использовали приём «театра в театре».
12 и 13 апреля в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева состоялась премьера спектакля «Вишневый сад» (16+) по мотивам пьесы Антона Чехова. Над спектаклем работала приглашённая постановочная команда – режиссёр Павел Данилов из Москвы и художник Ирина Сид из Красноярска, сообщает пресс-служба театра им. Бестужева.
«Вишнёвый сад» – одна из самых популярных пьес Чехова в России и за рубежом. Последнее произведение автора, завершённое на пороге первой русской революции, затрагивает темы любви, семьи, прошлого и будущего. Оно стало своего рода предчувствием страшных событий, которые потрясут страну через несколько лет, размышление о судьбе России, о её пути. О людях, которые, цепляясь за прошлое, не готовы сделать хоть что-то для спасения «вишневого сада», и тех, кто, не терзаясь «муками совести», готов рубить все под корень.
Павел Данилов использовал приём «театра в театре». В спектакле актёры играют бродячих артистов условного передвижного художественного театра, которые в свою очередь показывают публике пьесу Чехова. Поэтому сценография представляет собой деревянный вагончик, на котором и приезжают лицедеи в условный город N. Это позволило режиссёру усилить чеховскую тему дома, семьи, показать обездоленность персонажей – здесь дома лишается не только Раневская, его нет у всех, включая купца Лопахина.
В мире существует огромное количество спектаклей по пьесе «Вишневый сад», и каждый режиссер ведет свою линию. В премьере, которую представил театр Бестужева, одной из главных тем становится любовь. Здесь герои ищут любви – материнской, между мужчиной и женщиной, любой, лишь бы быть кому-то нужными.
– В нашем спектакле герои отчаянно хотят быть счастливыми. И даже Лопахину не так нужен этот вишнёвый сад, имение, сколько любовь и внимание Раневской, – говорит актер Владимир Барташевич, исполнитель роли Лопахина.
Спектакль соединил в себе драматический театр, кино, пластические эскизы, вокал, здесь звучит живая музыка в исполнении актеров театра.
Все премьерные дни в зале аншлаг. «Вишнёвый сад» зрители встретили очень тепло, устроив в финале артистам бурную овацию. И после оставляли в социальных сетях многочисленные отзывы.
«Это история не про людей, которых уже нет в живых, это история про нас, людей, которые не замечают счастья, идут к своей мечте, как Лопахин, и в итоге остаются ни с чем, перед «вырубленным садом». В постановке так же имеют место быть остросоциальные проблемы. Любовь к родине, ответственность, нравственность, проблема одиночества каждого отдельного героя заставляет задуматься о будущем России. Большое спасибо всему актёрскому составу, постановщикам и всем, кто принимал участие в создании этого спектакля».
«Любимый наш театр, спасибо за шикарную постановку классика Антона Павловича Чехова. Сочетание с музыкой – это изюминка».
«Браво спектаклю! Так смело, так классически, так по-новому, так о вечном! Браво!»
«Спектакль получился точно по-чеховски, актеры работали вдохновенно – свойство чеховских текстов – простых и бесконечно глубоких – заражать своей глубиной человеческих отношений исполнителей-артистов и постановщиков – сработало полностью и 12 апреля 2019 года в Улан-Удэ. Не случайно в итоге полный зал нового роскошного здания театра (более 600 мест) долго аплодировал талантливому коллективу Русского драмтеатра Бурятии – актеры заслужили громкие аплодисменты своей высокопрофессиональной вдохновенной работой, сумели воссоздать чеховскую атмосферу».
В Улан-Удэ прошла премьера необычного «Вишнёвого сада». Фото
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бурятскую борицу торжественно встретили в аэропорту
Посетителей ждут викторины, выставки, различные мастер-классы, фотозоны
На улан-удэнской премьере «Вишнёвого сада» использовали приём «театра в театре».
В дело вмешалась прокуратура
Теплоэнергетики нарушили утверждённый температурный график
Мужчину отправили на два года в колонию
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля по республике влияние атмосферного фронта. Местами мокрый снег, местами с дождём
Заключённые решили проверить свои знания
Девочка несколько дней лежала в реанимации
Вор учится в одном учебном заведении с потерпевшей
Мужчине грозит до 4 лет колонии
Ожидается усиление ветра и снег
Косолапых малышей забрали на время следственных действий
На сервере возможны небольшие осадки
Общество, 13.04.2019
Работы будут проводиться в понедельник