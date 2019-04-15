15 Апреля

14 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ прошла премьера необычного «Вишнёвого сада». Фото

Общество,  Фото:Александра Данилова
На улан-удэнской премьере «Вишнёвого сада» использовали приём «театра в театре».

12 и 13 апреля в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева состоялась премьера спектакля «Вишневый сад» (16+) по мотивам пьесы Антона Чехова. Над спектаклем работала приглашённая постановочная команда – режиссёр Павел Данилов из Москвы и художник Ирина Сид из Красноярска, сообщает пресс-служба театра им. Бестужева.

«Вишнёвый сад» – одна из самых популярных пьес Чехова в России и за рубежом. Последнее произведение автора, завершённое на пороге первой русской революции, затрагивает темы любви, семьи, прошлого и будущего. Оно стало своего рода предчувствием страшных событий, которые потрясут страну через несколько лет, размышление о судьбе России, о её пути. О людях, которые, цепляясь за прошлое, не готовы сделать хоть что-то для спасения «вишневого сада», и тех, кто, не терзаясь «муками совести», готов рубить все под корень.

Павел Данилов использовал приём «театра в театре». В спектакле актёры играют бродячих артистов условного передвижного художественного театра, которые в свою очередь показывают публике пьесу Чехова. Поэтому сценография представляет собой деревянный вагончик, на котором и приезжают лицедеи в условный город N. Это позволило режиссёру усилить чеховскую тему дома, семьи, показать обездоленность персонажей – здесь дома лишается не только Раневская, его нет у всех, включая купца Лопахина.

В мире существует огромное количество спектаклей по пьесе «Вишневый сад», и каждый режиссер ведет свою линию. В премьере, которую представил театр Бестужева, одной из главных тем становится любовь. Здесь герои ищут любви – материнской, между мужчиной и женщиной, любой, лишь бы быть кому-то нужными.

– В нашем спектакле герои отчаянно хотят быть счастливыми. И даже Лопахину не так нужен этот вишнёвый сад, имение, сколько любовь и внимание Раневской, – говорит актер Владимир Барташевич, исполнитель роли Лопахина.

Спектакль соединил в себе драматический театр, кино, пластические эскизы, вокал, здесь звучит живая музыка в исполнении актеров театра.

Все премьерные дни в зале аншлаг. «Вишнёвый сад» зрители встретили очень тепло, устроив в финале артистам бурную овацию. И после оставляли в социальных сетях многочисленные отзывы.

«Это история не про людей, которых уже нет в живых, это история про нас, людей, которые не замечают счастья, идут к своей мечте, как Лопахин, и в итоге остаются ни с чем, перед «вырубленным садом». В постановке так же имеют место быть остросоциальные проблемы. Любовь к родине, ответственность, нравственность, проблема одиночества каждого отдельного героя заставляет задуматься о будущем России. Большое спасибо всему актёрскому составу, постановщикам и всем, кто принимал участие в создании этого спектакля».

«Любимый наш театр, спасибо за шикарную постановку классика Антона Павловича Чехова. Сочетание с музыкой – это изюминка».

«Браво спектаклю! Так смело, так классически, так по-новому, так о вечном! Браво!»

«Спектакль получился точно по-чеховски, актеры работали вдохновенно – свойство чеховских текстов – простых и бесконечно глубоких – заражать своей глубиной человеческих отношений исполнителей-артистов и постановщиков – сработало полностью и 12 апреля 2019 года в Улан-Удэ. Не случайно в итоге полный зал нового роскошного здания театра (более 600 мест) долго аплодировал талантливому коллективу Русского драмтеатра Бурятии – актеры заслужили громкие аплодисменты своей высокопрофессиональной вдохновенной работой, сумели воссоздать чеховскую атмосферу».
Русский драмтеатр спектакль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Чемпионка Европы Стальвира Оршуш вернулась в Улан-Удэ. Фото
Чемпионка Европы Стальвира Оршуш вернулась в Улан-Удэ. Фото
Общество, 15.04.2019
Бурятскую борицу торжественно встретили в аэропорту
«Библионочь» пройдёт в Улан-Удэ
«Библионочь» пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 15.04.2019
Посетителей ждут викторины, выставки, различные мастер-классы, фотозоны
В Улан-Удэ прошла премьера необычного «Вишнёвого сада». Фото
В Улан-Удэ прошла премьера необычного «Вишнёвого сада». Фото
Общество, 15.04.2019
На улан-удэнской премьере «Вишнёвого сада» использовали приём «театра в театре».
На котельной на севере Бурятии температура ниже нормы
На котельной на севере Бурятии температура ниже нормы
Общество, 15.04.2019
Теплоэнергетики нарушили утверждённый температурный график
В Улан-Удэ экс-военного признали виновным в смертельном ДТП
В Улан-Удэ экс-военного признали виновным в смертельном ДТП
Общество, 15.04.2019
Мужчину отправили на два года в колонию 
В Бурятии ожидается снег с дождём
В Бурятии ожидается снег с дождём
Общество, 15.04.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля по республике влияние атмосферного фронта. Местами мокрый снег, местами с дождём
15 осуждённых в Забайкалье написали «Тотальный диктант»
15 осуждённых в Забайкалье написали «Тотальный диктант»
Общество, 14.04.2019
Заключённые решили проверить свои знания 
В Иркутске в инфекционной больнице умерла годовалая малышка
В Иркутске в инфекционной больнице умерла годовалая малышка
Общество, 14.04.2019
Девочка несколько дней лежала в реанимации 
Житель Бурятии украл телефон у студентки
Житель Бурятии украл телефон у студентки
Общество, 14.04.2019
Вор учится в одном учебном заведении с потерпевшей 
Завтра в Бурятии ухудшится погода
Завтра в Бурятии ухудшится погода
Общество, 14.04.2019
Ожидается усиление ветра и снег
Этнографический музей в Улан-Удэ приютил осиротевших медвежат
Этнографический музей в Улан-Удэ приютил осиротевших медвежат
Общество, 14.04.2019
Косолапых малышей забрали на время следственных действий 
В Бурятии сегодня до +20
В Бурятии сегодня до +20
Общество, 14.04.2019
На сервере возможны небольшие осадки
В Бурятии ограничат движение на переезде в Ильинке
В Бурятии ограничат движение на переезде в Ильинке
Общество, 13.04.2019
Работы будут проводиться в понедельник

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^