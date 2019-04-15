В Улан-Удэ прошла премьера необычного «Вишнёвого сада». Фото

Общество, Фото: Александра Данилова

На улан-удэнской премьере «Вишнёвого сада» использовали приём «театра в театре».



12 и 13 апреля в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева состоялась премьера спектакля «Вишневый сад» (16+) по мотивам пьесы Антона Чехова. Над спектаклем работала приглашённая постановочная команда – режиссёр Павел Данилов из Москвы и художник Ирина Сид из Красноярска, сообщает пресс-служба театра им. Бестужева.



«Вишнёвый сад» – одна из самых популярных пьес Чехова в России и за рубежом. Последнее произведение автора, завершённое на пороге первой русской революции, затрагивает темы любви, семьи, прошлого и будущего. Оно стало своего рода предчувствием страшных событий, которые потрясут страну через несколько лет, размышление о судьбе России, о её пути. О людях, которые, цепляясь за прошлое, не готовы сделать хоть что-то для спасения «вишневого сада», и тех, кто, не терзаясь «муками совести», готов рубить все под корень.



Павел Данилов использовал приём «театра в театре». В спектакле актёры играют бродячих артистов условного передвижного художественного театра, которые в свою очередь показывают публике пьесу Чехова. Поэтому сценография представляет собой деревянный вагончик, на котором и приезжают лицедеи в условный город N. Это позволило режиссёру усилить чеховскую тему дома, семьи, показать обездоленность персонажей – здесь дома лишается не только Раневская, его нет у всех, включая купца Лопахина.



В мире существует огромное количество спектаклей по пьесе «Вишневый сад», и каждый режиссер ведет свою линию. В премьере, которую представил театр Бестужева, одной из главных тем становится любовь. Здесь герои ищут любви – материнской, между мужчиной и женщиной, любой, лишь бы быть кому-то нужными.



– В нашем спектакле герои отчаянно хотят быть счастливыми. И даже Лопахину не так нужен этот вишнёвый сад, имение, сколько любовь и внимание Раневской, – говорит актер Владимир Барташевич, исполнитель роли Лопахина.



Спектакль соединил в себе драматический театр, кино, пластические эскизы, вокал, здесь звучит живая музыка в исполнении актеров театра.



Все премьерные дни в зале аншлаг. «Вишнёвый сад» зрители встретили очень тепло, устроив в финале артистам бурную овацию. И после оставляли в социальных сетях многочисленные отзывы.



«Это история не про людей, которых уже нет в живых, это история про нас, людей, которые не замечают счастья, идут к своей мечте, как Лопахин, и в итоге остаются ни с чем, перед «вырубленным садом». В постановке так же имеют место быть остросоциальные проблемы. Любовь к родине, ответственность, нравственность, проблема одиночества каждого отдельного героя заставляет задуматься о будущем России. Большое спасибо всему актёрскому составу, постановщикам и всем, кто принимал участие в создании этого спектакля».



«Любимый наш театр, спасибо за шикарную постановку классика Антона Павловича Чехова. Сочетание с музыкой – это изюминка».



«Браво спектаклю! Так смело, так классически, так по-новому, так о вечном! Браво!»



«Спектакль получился точно по-чеховски, актеры работали вдохновенно – свойство чеховских текстов – простых и бесконечно глубоких – заражать своей глубиной человеческих отношений исполнителей-артистов и постановщиков – сработало полностью и 12 апреля 2019 года в Улан-Удэ. Не случайно в итоге полный зал нового роскошного здания театра (более 600 мест) долго аплодировал талантливому коллективу Русского драмтеатра Бурятии – актеры заслужили громкие аплодисменты своей высокопрофессиональной вдохновенной работой, сумели воссоздать чеховскую атмосферу».

