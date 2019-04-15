В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в январе 2019 года изменился официальный сайт органов местного самоуправления Окинского района Бурятии.
- На новом сайте в нарушение требований закона «О противодействии коррупции» сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов сельских поселений не были размещены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Главам четырёх поселений внесены представления. 4 должностных лица администраций поселений привлечены к дисциплинарной ответственности. После прокурорского вмешательства необходимые сведения появились на официальном сайте.
На сайте района Бурятии не разместили информацию о доходах
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
Теплоэнергетики нарушили утверждённый температурный график
Мужчину отправили на два года в колонию
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля по республике влияние атмосферного фронта. Местами мокрый снег, местами с дождём
Заключённые решили проверить свои знания
Девочка несколько дней лежала в реанимации
Вор учится в одном учебном заведении с потерпевшей
Мужчине грозит до 4 лет колонии
Ожидается усиление ветра и снег
Косолапых малышей забрали на время следственных действий
На сервере возможны небольшие осадки
Работы будут проводиться в понедельник
Акция прошла в Тарбагатайском районе
Спортсменка из Бурятии завоевала бронзу чемпионата Европы по борьбе
День космонавтики отпраздновали на Богородском острове. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж