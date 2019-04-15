На сайте района Бурятии не разместили информацию о доходах

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в январе 2019 года изменился официальный сайт органов местного самоуправления Окинского района Бурятии.



- На новом сайте в нарушение требований закона «О противодействии коррупции» сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов сельских поселений не были размещены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Главам четырёх поселений внесены представления. 4 должностных лица администраций поселений привлечены к дисциплинарной ответственности. После прокурорского вмешательства необходимые сведения появились на официальном сайте.