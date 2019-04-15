Теплоэнергетики нарушили утверждённый температурный график
Как выяснила прокурорская проверка, в городе Северобайкальске в Бурятии акционерное общество «Теплоэнерго» нарушало закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Компания оказывает услуги по теплоснабжению на территории города.
- Установлено, что вопреки федеральному закону «О теплоснабжении» на центральной котельной города температура теплоносителя была ниже необходимого уровня, не соответствовала температурному графику, утверждённому ресурсоснабжающей организацией, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Генеральному директору АО «Теплоэнерго» внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Руководитель предприятия привлечён к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, его оштрафовали на 2 тысячи рублей.
На котельной на севере Бурятии температура ниже нормы
Общество, Фото:
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