На котельной на севере Бурятии температура ниже нормы

Теплоэнергетики нарушили утверждённый температурный график



Как выяснила прокурорская проверка, в городе Северобайкальске в Бурятии акционерное общество «Теплоэнерго» нарушало закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Компания оказывает услуги по теплоснабжению на территории города.



- Установлено, что вопреки федеральному закону «О теплоснабжении» на центральной котельной города температура теплоносителя была ниже необходимого уровня, не соответствовала температурному графику, утверждённому ресурсоснабжающей организацией, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Генеральному директору АО «Теплоэнерго» внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Руководитель предприятия привлечён к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, его оштрафовали на 2 тысячи рублей.