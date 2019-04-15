В Бурятии ожидается снег с дождём

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля по республике влияние атмосферного фронта. Местами мокрый снег, местами с дождём



Ветер ночью западный, юго-западный 7-12, с переходом днём на северо-западный 8-13, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха днём по южной половине максимальная температура 17-22 тепла, по северной половине 7-12 тепла, по крайнему северу до 2 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10, с переходом во второй половине дня на северо-западный 8-13, порывы до 18 м/с. Температура днём 18-20 тепла.