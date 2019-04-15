По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля по республике влияние атмосферного фронта. Местами мокрый снег, местами с дождём
Ветер ночью западный, юго-западный 7-12, с переходом днём на северо-западный 8-13, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха днём по южной половине максимальная температура 17-22 тепла, по северной половине 7-12 тепла, по крайнему северу до 2 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10, с переходом во второй половине дня на северо-западный 8-13, порывы до 18 м/с. Температура днём 18-20 тепла.
В Бурятии ожидается снег с дождём
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
Теплоэнергетики нарушили утверждённый температурный график
Мужчину отправили на два года в колонию
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля по республике влияние атмосферного фронта. Местами мокрый снег, местами с дождём
Заключённые решили проверить свои знания
Девочка несколько дней лежала в реанимации
Вор учится в одном учебном заведении с потерпевшей
Мужчине грозит до 4 лет колонии
Ожидается усиление ветра и снег
Косолапых малышей забрали на время следственных действий
На сервере возможны небольшие осадки
Работы будут проводиться в понедельник
Акция прошла в Тарбагатайском районе
Спортсменка из Бурятии завоевала бронзу чемпионата Европы по борьбе
День космонавтики отпраздновали на Богородском острове. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж