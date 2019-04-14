15 осуждённых в Забайкалье написали «Тотальный диктант»

Заключённые решили проверить свои знания



Осуждённые ИК-5, ЛИУ-4 и ИК-11 УФСИН России по Забайкальскому краю решили проверить свои знания в области орфографии и принять участие в акции «Тотальный диктант». Всего в мероприятии приняли участие 15 осуждённых.



- Во всех учреждениях края созданы все необходимые условия для обучения осуждённых, получения основного общего, среднего профессионального и, даже, высшего образования, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.



Наличие образования и профессиональные навыки помогают осуждённым трудоустроиться после отбытия срока наказания, что существенно облегчает процесс ресоциализации, утверждают в ведомстве.



По словам осуждённых, участие в акции - это возможность, попробовать свои силы и оценить свои возможности, понять над чем ещё стоит поработать на уроках русского языка или в рамках самоподготовки.