Заключённые решили проверить свои знания
Осуждённые ИК-5, ЛИУ-4 и ИК-11 УФСИН России по Забайкальскому краю решили проверить свои знания в области орфографии и принять участие в акции «Тотальный диктант». Всего в мероприятии приняли участие 15 осуждённых.
- Во всех учреждениях края созданы все необходимые условия для обучения осуждённых, получения основного общего, среднего профессионального и, даже, высшего образования, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.
Наличие образования и профессиональные навыки помогают осуждённым трудоустроиться после отбытия срока наказания, что существенно облегчает процесс ресоциализации, утверждают в ведомстве.
По словам осуждённых, участие в акции - это возможность, попробовать свои силы и оценить свои возможности, понять над чем ещё стоит поработать на уроках русского языка или в рамках самоподготовки.
15 осуждённых в Забайкалье написали «Тотальный диктант»
Общество, Фото:
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