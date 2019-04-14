Завтра в Бурятии ухудшится погода

Ожидается усиление ветра и снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля влияние атмосферного фронта вызовет местами мокрый снег. Ветер ночью - 7-12 м/с, днём порывы до 16-21 м/с.



Также синоптики прогнозируют высокий 4-й класс пожарной опасности в Бичурском, Джидинском, Кяхтинском и Селенгинском районах республики. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями.



- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями ГУ МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными, - сообщают в пресс-службе ведомства.



При резком ухудшении погоды, по возможности, рекомендуется оставаться в помещении. На улице ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.



При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно необходимо обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.



В неустойчивую погоду стоит отказаться от выходов на водоёмы, туристические маршруты и горные походы.



- В условиях ухудшения видимости из-за осадков соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках. Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, - предупреждают в республиканском МЧС.



В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звонить на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».