14 Апреля

13 Апреля

12 Апреля

Популярное

Завтра в Бурятии ухудшится погода

Завтра в Бурятии ухудшится погода
Общество,  Фото:pixabay.com
Ожидается усиление ветра и снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля влияние атмосферного фронта вызовет местами мокрый снег. Ветер ночью - 7-12 м/с, днём порывы до 16-21 м/с.

Также синоптики прогнозируют высокий 4-й класс пожарной опасности в Бичурском, Джидинском, Кяхтинском и Селенгинском районах республики. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями.

- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями ГУ МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными, - сообщают в пресс-службе ведомства.

При резком ухудшении погоды, по возможности, рекомендуется оставаться в помещении. На улице ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно необходимо обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

В неустойчивую погоду стоит отказаться от выходов на водоёмы, туристические маршруты и горные походы.

- В условиях ухудшения видимости из-за осадков соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках. Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, - предупреждают в республиканском МЧС.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звонить на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Этнографический музей в Улан-Удэ приютил осиротевших медвежат
Этнографический музей в Улан-Удэ приютил осиротевших медвежат
Общество, 14.04.2019
Косолапых малышей забрали на время следственных действий 
В Бурятии сегодня до +20
В Бурятии сегодня до +20
Общество, 14.04.2019
На сервере возможны небольшие осадки
В Бурятии ограничат движение на переезде в Ильинке
В Бурятии ограничат движение на переезде в Ильинке
Общество, 13.04.2019
Работы будут проводиться в понедельник
Бурятская борица Мария Кузнецова: «Приеду на чемпионат Европы в следующий раз – выиграю»
Бурятская борица Мария Кузнецова: «Приеду на чемпионат Европы в следующий раз – выиграю»
Общество, 13.04.2019
Спортсменка из Бурятии завоевала бронзу чемпионата Европы по борьбе
В Улан-Удэ в небо взмыли ракеты. Фоторепортаж
В Улан-Удэ в небо взмыли ракеты. Фоторепортаж
Общество, 13.04.2019
День космонавтики отпраздновали на Богородском острове. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Борица Стальвира Оршуш из Бурятии стала чемпионкой Европы
Борица Стальвира Оршуш из Бурятии стала чемпионкой Европы
Общество, 13.04.2019
Бурятская спортсменка призналась, что в ночь перед финалом спала всего два часа
Чемпионат РБ по спортивному ориентированию «Багульник» пройдет в Улан-Удэ
Чемпионат РБ по спортивному ориентированию «Багульник» пройдет в Улан-Удэ
Общество, 12.04.2019
Участники всех возрастов поборются за медали и денежные призы
Иркутск и Читу свяжут еще одним авиарейсом
Иркутск и Читу свяжут еще одним авиарейсом
Общество, 12.04.2019
Продажи билетов уже начались
Ветераны и пенсионеры соберутся на фестиваль в Иркутске
Ветераны и пенсионеры соберутся на фестиваль в Иркутске
Общество, 12.04.2019
Жюри определит среди них лучших вокалистов, инструменталистов и частушечников
ВСГИК принимает конкурс балетмейстеров «Престиж»
ВСГИК принимает конкурс балетмейстеров «Престиж»
Общество, 12.04.2019
Гран-при вручат на церемонии закрытия конкурса 25 апреля
В Иркутске пройдет второй финальный тур чемпионата России по волейболу среди женщин
В Иркутске пройдет второй финальный тур чемпионата России по волейболу среди женщин
Общество, 12.04.2019
Встретятся команды Иркутска, Омска, Череповца, Самары, Брянска и Ижевска
В Улан-Удэ стартовал челлендж в честь эвенкийского поэта
В Улан-Удэ стартовал челлендж в честь эвенкийского поэта
Общество, 12.04.2019
В первый день участие приняли семь человек
Теннисисты из Китая и Монголии приедут в Агу на «Кубок Дружбы»
Теннисисты из Китая и Монголии приедут в Агу на «Кубок Дружбы»
Общество, 12.04.2019
Также приглашаются спортсмены из Бурятии и Иркутской области

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^