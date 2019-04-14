Ожидается усиление ветра и снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля влияние атмосферного фронта вызовет местами мокрый снег. Ветер ночью - 7-12 м/с, днём порывы до 16-21 м/с.
Также синоптики прогнозируют высокий 4-й класс пожарной опасности в Бичурском, Джидинском, Кяхтинском и Селенгинском районах республики. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями.
- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями ГУ МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными, - сообщают в пресс-службе ведомства.
При резком ухудшении погоды, по возможности, рекомендуется оставаться в помещении. На улице ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно необходимо обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.
В неустойчивую погоду стоит отказаться от выходов на водоёмы, туристические маршруты и горные походы.
- В условиях ухудшения видимости из-за осадков соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках. Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, - предупреждают в республиканском МЧС.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звонить на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».
Завтра в Бурятии ухудшится погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 14.04.2019
Косолапых малышей забрали на время следственных действий
Общество, 14.04.2019
На сервере возможны небольшие осадки
Работы будут проводиться в понедельник
Акция прошла в Тарбагатайском районе
Спортсменка из Бурятии завоевала бронзу чемпионата Европы по борьбе
День космонавтики отпраздновали на Богородском острове. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Бурятская спортсменка призналась, что в ночь перед финалом спала всего два часа
Местами до +13 тепла
Участники всех возрастов поборются за медали и денежные призы
Продажи билетов уже начались
Жюри определит среди них лучших вокалистов, инструменталистов и частушечников
Гран-при вручат на церемонии закрытия конкурса 25 апреля
Встретятся команды Иркутска, Омска, Череповца, Самары, Брянска и Ижевска
В первый день участие приняли семь человек
Также приглашаются спортсмены из Бурятии и Иркутской области