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В Иркутске в инфекционной больнице умерла годовалая малышка

В Иркутске в инфекционной больнице умерла годовалая малышка
Общество,  Фото:pixabay.com
Девочка несколько дней лежала в реанимации

5 апреля в инфекционной больнице Иркутска скончалась годовалая девочка. С заявлением родители ребёнка обратились в прокуратуру и Следственное управление СКР по Иркутской области.

- Незамедлительно была начата доследственная проверка, изъята медицинская документация. Следственным отделом по Свердловскому району Иркутск по результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - сообщает пресс-служба Следкома.

По версии следствия, в конце марта девочка поступила в инфекционную больницу, где несколько дней находилась в реанимационном отделении. 5 апреля ребёнок скончался.

Следователями уже допрошены руководство и медперсонал больницы, изъята медицинская документация. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
Иркутск
 
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