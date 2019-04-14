Житель Бурятии украл телефон у студентки

Вор учится в одном учебном заведении с потерпевшей



Инспекторы по делам несовершеннолетних раскрыли кражу телефона стоимостью около 8 тысяч рублей у 17-летней студентки колледжа в Тункинском районе Бурятии.



18-летний студент учебного заведения украл гаджет из кармана куртки, висевшей на вешалке в аудитории.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.



- Полицейские призывают граждан быть бдительными и принимать меры по сохранности имущества. Граждане, располагающие сведениями о совершении противоправных действий, могут сообщить данную информацию в органы внутренних дел по телефонам 102 (112). – сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.