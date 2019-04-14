Вор учится в одном учебном заведении с потерпевшей
Инспекторы по делам несовершеннолетних раскрыли кражу телефона стоимостью около 8 тысяч рублей у 17-летней студентки колледжа в Тункинском районе Бурятии.
18-летний студент учебного заведения украл гаджет из кармана куртки, висевшей на вешалке в аудитории.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.
- Полицейские призывают граждан быть бдительными и принимать меры по сохранности имущества. Граждане, располагающие сведениями о совершении противоправных действий, могут сообщить данную информацию в органы внутренних дел по телефонам 102 (112). – сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл телефон у студентки
Общество, Фото:
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