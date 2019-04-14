В Бурятии сегодня до +20

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По данным Бурятского гидрометцентра, 14 апреля, по северной половине республики смещение циклонов вызовет небольшой и умеренный мокрый снег и снег. Ветер западный 6-11, местами до 15-20 м/с. Температура 4-9 тепла.



По южной половине тепло и без осадков. Ветер юго-западный 6-11, местами порывы 11-16 м/с. Температура 15-20, местами 10-15 градусов тепла.



В Улан-Удэ сегодня без осадков. Ветер западный 4-9, порывы до 14 м/с. Температура 17-19 тепла.