В Бурятии ограничат движение на переезде в Ильинке

Работы будут проводиться в понедельник



На железнодорожном переезде «Лесобаза» в посёлке Ильинка в Бурятии 15 апреля 2019 года с 09:00 до 18:00 будут проводиться ремонтные работы проезжей части.



Проезд автотранспортных средств будет осуществляться по одной половине проезжей части.



Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.



