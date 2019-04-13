Работы будут проводиться в понедельник
На железнодорожном переезде «Лесобаза» в посёлке Ильинка в Бурятии 15 апреля 2019 года с 09:00 до 18:00 будут проводиться ремонтные работы проезжей части.
Проезд автотранспортных средств будет осуществляться по одной половине проезжей части.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
В Бурятии ограничат движение на переезде в Ильинке
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