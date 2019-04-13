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В Улан-Удэ в небо взмыли ракеты. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
День космонавтики отпраздновали на Богородском острове. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

12 апреля, в День космонавтики в Улан-Удэ состоялось первенство Бурятии по моделям ракет среди учащихся. Ракеты взмыли в небо над Богородским островом.

Юные конструкторы в возрасте до 17 лет состязались по четырём категориям моделей: модели ракет на продолжительность полёта с парашютом (S-3-A), модели ракет по продолжительности полёта с лентой (S-6-A), модели ракет-копий S-6 и модель ракетоплана S-4-B.

Всего приняли участие 10 команд: сборные Онохоя, станции юных техников Улан-Удэ, школы №25, школы №13, Тарбагатайского, Хоринского, Заиграевского районов, центра «Созвездие». На старт вышли почти 60 участников.

- Наши соревнования способствуют развитию научно-технического творчества, интереса к углубленному изучению техники, творческих способностей, практических навыков и умений детей и молодежи. Авиамоделисты изучают основы теории полета ракет, обмениваются опытом, выполняют разрядные нормативы по ракетомодельному спорту, - отметил главный судья соревнований Александр Ермолаев.

Справка:

День космонавтики отмечается в России ежегодно 12 апреля. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории полет на орбиту. На корабле «Восток» он обогнул планету Земля за 108 минут. С этого момента началась новая эра для всего человечества — космическая. Праздник установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года «в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос». С инициативой об учреждении праздника в 1962 году выступил второй космонавт планеты Герман Титов.

Ракета день космонавтики
 
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