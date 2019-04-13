В Бурятии умеренно тёплая погода

Местами до +13 тепла



Сегодня, 13 апреля в Бурятии днём без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +3,+8, по юго-западу до +13, по Прибайкалью и северу -3,+2.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +7,+9.

