Местами до +13 тепла
Сегодня, 13 апреля в Бурятии днём без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +3,+8, по юго-западу до +13, по Прибайкалью и северу -3,+2.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +7,+9.
В Бурятии умеренно тёплая погода
Общество, Фото:
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