В Бурятии инженеры обеспечили проход танков через минные поля

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Общая протяжённость подготовленного инженерными подразделениями маршрута составила более 4 тысяч метров



На полигоне Бурдуны с инженерными подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, состоялось тактико-специальное учение.



Военнослужащие обеспечили проход тяжёлой гусеничной и колесной техникой сложных участков местности. В ходе учения сапёры проложили путь танкам через условные минные и инженерные заграждения.



Кроме того, военные инженеры с применением путепрокладчика, большого артиллерийского тягача БАТ-2, инженерной машины разграждения ИМР-2 и снегоболотохода КТМ-10 преодолели участки лесистой и болотистой местности, обеспечив при этом движение колонны из 30 единиц гусеничной и колесной техники.



Выполнение учебно-боевых задач было осложнено подъёмом уровня грунтовых вод на некоторых участках болотистой местности.



Общая протяжённость подготовленного инженерными подразделениями маршрута составила более 4 тысяч метров, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

