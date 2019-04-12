Общая протяжённость подготовленного инженерными подразделениями маршрута составила более 4 тысяч метров
На полигоне Бурдуны с инженерными подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, состоялось тактико-специальное учение.
Военнослужащие обеспечили проход тяжёлой гусеничной и колесной техникой сложных участков местности. В ходе учения сапёры проложили путь танкам через условные минные и инженерные заграждения.
Кроме того, военные инженеры с применением путепрокладчика, большого артиллерийского тягача БАТ-2, инженерной машины разграждения ИМР-2 и снегоболотохода КТМ-10 преодолели участки лесистой и болотистой местности, обеспечив при этом движение колонны из 30 единиц гусеничной и колесной техники.
Выполнение учебно-боевых задач было осложнено подъёмом уровня грунтовых вод на некоторых участках болотистой местности.
Общая протяжённость подготовленного инженерными подразделениями маршрута составила более 4 тысяч метров, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии инженеры обеспечили проход танков через минные поля
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