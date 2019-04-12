В Улан-Удэнском дацане пройдёт субботник

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Имена помогавших на субботнике занесут в список на хурале, который проводится в эти дни



14 апреля, в это воскресенье, в Дуйнхор дугане «Хамбын Хурэ» на Верхней Берёзовке с 13:00 часов будет проводиться субботник.



- Всем тем, кто хочет накопить добродетели, просим оказать содействие в уборке на территории дугана. При себе иметь перчатки и желательно инвентарь, мешки под мусор, - сообщили организаторы.



Имена помогавших на субботнике занесут в список на хурале, который проводится в эти дни - дни построения мандалы, а также угостят обедом.







