Учёный: Улан-удэнским тополям требуется омолаживающая обрезка

Обрезка деревьев, при которой от крон остаются одни «столбы», вызывает много вопросов у горожан



Ситуация прокомментировала кандидат сельскохозяйственных наук Надежда Гусева, старший научный сотрудник, заведующая отделом селекции и размножения плодово-ягодных культур Бурятского сельскохозяйственного научного института сельского хозяйства. Её мнение приводит администрация Улан-Удэ.



На начало апреля в Улан-Удэ провели работы по формовочной обрезке и валке деревьев по ул. Ключевской, ул. Мокрова, ул. Жердева, ул. Коммунистической, ул. Клыпина, ул. Куйбышева, ул. Пугачева, ул. Геологической и др.



«Обрезаются сухостойные, больные ветки, старовозрастные деревья. Подчас это единственный способ сохранить старые деревья. Также срезаются те части дерева, которые мешают линиям электропередач, прохожим, загораживают видимость на пешеходных переходах или представляют опасность для окружающих. Раны и спилы обязательно замазывают обычной краской, чтобы предотвратить заражение дерева и уберечь его от насекомых», - говорится в сообщении мэрии города.



- Омолаживающая обрезка проводится с конца сентября по конец апреля, когда нет листвы на деревьях. Засуха в последнее время, вершины деревьев подсушены, поэтому принимается решение о подрезке. Кроны снова дадут побеги, - говорит директор городского лесхоза Алексей Коноваленков.



Его поддерживает Надежда Гусева.



- Мы всегда рекомендуем проводить весеннюю обрезку до начала сокодвижения как для плодово-ягодных садов, так и для декоративно-кустарниковых пород, к которым относится тополь. Тополя рекомендуется обрезать с октября по апрель. В Улан-Удэ озеленение проходило в основном в 50-60-е годы. Таким растениям требуется сформировать красивую компактную крону, - говорит специалист. – У нас в основном представлен тополь бальзамический, продолжительность жизни – до 170 лет, высота до 32 метров. Вот еще одна причина для обрезки и разреживания кроны, ведь он может затенять окна, всячески мешать. Также нужно убирать лишние сучья. Этот тополь очень быстро восстанавливается.



Кроме того, МБУ «Городское лесничество» выполняет в оперативном режиме работы по предписаниям ГИБДД и по заявкам граждан с сайта «Активный горожанин». В прошлом году в разделе «Аварийные деревья» было 33 сообщения, в этом – уже 22. «По улице Гвардейская 12, 14,16, стоят сухие деревья, прошу принять меры по их удалению, их много там», «Требуется подрезка тополей около дома по ул. Хрустальная, 10 в мкрн Стеклозавод. Много лет подрезки не было, а 2 года назад около соседнего дома при сильном ветре тополь упал на дом. Помогите решить нашу проблему. Спасибо» - последние из таких сообщений, поступившие на днях.



«Подобным образом проводят обрезку деревьев и в других городах России, например, в Твери, Челябинске, Владивостоке. Как показывает практика, после обрезки кроны деревьев снова разрастаются и даже становятся еще пышнее», - говорится в сообщении администрации Улан-Удэ.

