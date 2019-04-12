В Улан-Удэ сегодня пройдут массовые проверки водителей

Ещё одна проверка намечена на 26 апреля



В Улан-Удэ 12 и 26 апреля сотрудники ГИБДД проведут массовую проверку водителей.



- Личный состав сотрудников ОГИБДД Управления МВД России по Улан-Удэ, задействованный в рейдовых мероприятиях, нацелен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей и пешеходов, повышение уровня безопасности дорожного движения, а также предупреждение и пресечение краж и угонов транспортных средств, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



В проведении мероприятий примут участие сотрудники федеральной службы судебных приставов республики.



Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД, уважительно относится ко всем участникам дорожного движения.



