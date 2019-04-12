Ещё одна проверка намечена на 26 апреля
В Улан-Удэ 12 и 26 апреля сотрудники ГИБДД проведут массовую проверку водителей.
- Личный состав сотрудников ОГИБДД Управления МВД России по Улан-Удэ, задействованный в рейдовых мероприятиях, нацелен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей и пешеходов, повышение уровня безопасности дорожного движения, а также предупреждение и пресечение краж и угонов транспортных средств, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В проведении мероприятий примут участие сотрудники федеральной службы судебных приставов республики.
Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД, уважительно относится ко всем участникам дорожного движения.
В Улан-Удэ сегодня пройдут массовые проверки водителей
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