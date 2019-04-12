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В Бурятии начались тренировки парада Победы

В Бурятии начались тренировки парада Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Всего по главной площади Улан-Удэ пройдёт более 1600 человек

В Улан-Удэ на аэродроме Восточный проходят первые тренировки военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В параде примут участие более 1200 военнослужащих и будет задействовано около 50 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

На сегодняшний день с военнослужащими Улан-Удэнского гарнизона проводятся тренировки в составе парадных коробок.

Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа пройдут более 1000 военнослужащих, в частности, парадные расчёты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.

Всего в составе парадных расчётов по главной площади Улан-Удэ пройдёт более 1600 человек.

Также спланировано прохождение парадного расчёта юнармейцев и военнослужащих-женщин.

В составе механизированной колонны пройдут бронетранспортёры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобиль «Рысь».
парад День Победы
 
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