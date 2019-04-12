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Артиллеристы Бурятии стали лучшими в Восточном округе. Видео

Артиллеристы Бурятии стали лучшими в Восточном округе. Видео
Общество, 
Бурятия впервые приняла окружной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»

В Бурятии на полигоне Бурдуны впервые состоялся окружной этап конкурса по полевой выучке подразделений артиллерии «Мастера артиллерийского огня». Этот конкурс входит в программу «Арми-2019», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащие подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа выполняли боевые стрельбы из модернизированных 120-миллиметровых миномётов «Сани». Эти миномёты обладают улучшенными характеристиками системы прицеливания, усовершенствованной опорной плитой с шарниром, позволяющей наводить миномёт по горизонтали без разворота тяжёлой опоры.

По итогам конкурса лучшим артиллерийским расчётом стали представители 36-й армии, дислоцированной в Бурятии. Они и представят Восточный военный округ на Всеармейском этапе.

- В этом году была выбрана 36-я армия. Данный полигон очень хорошо подходит для подготовки команды да и для дальнейшего участия на международном конкурсе, выдвижения на сухопутные. Потому что местность очень похожая на Казахстан, то есть пересечённая, пустынная и очень сильно переменчивая погода. Необходима качественная подготовка, дабы чувствовать метеоусловия, полёт мины, - подытожил начальник отделения подготовки управления ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа полковник Сергей Макаренко.



Участникам предстояло выполнить нормативы по подготовке миномётов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчётами.

Для определения сильнейших миномётные расчёты должны на время поразить мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1500 метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе и в ночное время, выполнить огневые задачи из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В, пулемёта ПКТ и автомата АК-74.

- Мне понравилась работа взвода на огневой позиции, на полупрямой наводке, на закрытой огневой позиции. Командиры орудия действовали уверенно, не сомневаясь в своих действиях, потому что они не первый день этим занимаются. Работа была слаженная, командиры орудия знают свою задачу и расчёт в целом, - поделился победитель окружного этапа конкурса, старший офицер миномётной батареи 5-й танковой бригады старший лейтенант Джангар Байтишов.

Кроме того, команды выполняли нормативы по вождению на штатных автомобилях «Урал» на специальной трассе с различными препятствиями.


военнослужащие Восточный военный округ
 
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