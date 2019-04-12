Участники всех возрастов поборются за медали и денежные призы
14 апреля в Улан-Удэ пройдет Чемпионат и первенство Республики Бурятия по спортивному ориентированию. Второй этап летнего Кубка Бурятии состоится в Центре Активного Отдыха «Снежинка». К участию допускаются участники как из Бурятии, так и из других регионов РФ.
Соревнования откроются Парадом участников. Начало соревнований – в час дня.
Победители и призеры соревнований в личном и командном зачетах наградят грамотами и денежными призами.
Эти соревнования не только выявят сильнейших спортсменов региона, но и кандидатов в спортивную сборную команду Республики Бурятия для участия в Первенстве федерального округа и Российской Федерации.
Организатор состязания – Федерация спортивного ориентирования Республики Бурятия.
Чемпионат РБ по спортивному ориентированию «Багульник» пройдет в Улан-Удэ
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