Инна Степанова: «Весь день расписан, на передышку только ночь»

Сборная Бурятии по стрельбе из лука, в составе которой прославленная бурятская спортсменка, чемпионка и бронзовый призёр чемпионата Европы-2019 в помещениях, обладательница серебряной медали Олимпийских игр-2016 Инна Степанова отправится 14 апреля на кубок России в Алушту. Впереди у бурятских лучников российские и международные соревнования, на которых отберут на чемпионат мира и на Олимпийские игры 2020.
- Результаты нашей сборной по стрельбе из лука, и непосредственно Инны, обнадёживают. Мы можем ждать лучшего. Хочу, чтобы принесли самое главное лицензию на Олимпийские игры, - сказал заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
Как сообщал «Байкал-Daily», лучники Бурятии завоевали три золотые медали в командных зачётах на чемпионате Европы в зале, который проходил с 27 февраля по 2 марта в турецком городе Самсун. Золотые медали в составе команды завоевали бурятские лучницы Инна Степанова, Виктория Будаева и Саяна Цыремпилова (Забайкальский край). Мужская команда в составе Эрдэма Цыдыпова (Бурятия), Болота Цыбжитова и Арсалана Балданова (Забайкальский край) также стали победителями чемпионата Европы в командном зачёте.
В личном зачёте на чемпионате Европы успешно выступила Инна Степанова, она завоевала бронзовую медаль. Бронзу международных соревнований взял также Эрдэм Цыдыпов.
На юниорском уровне отличился ещё один спортсмен из Бурятии Санжи Халудоров. Он завоевал серебро в составе команды.
- Нам очень приятны результаты чемпионата Европы в Турции в Самсуне по зимней программе. Успешно выступили наши ведущие спортсмены Бурятии. У нас очень много медалей с этого чемпионата Европы и первенства Европы. По результатам личным третье место - это очень хорошее выступление. Хорошая заявка на участие в чемпионате мира по летней программе. Это олимпийская наша программа. Поэтому от нас с Инной требуется очень хорошая подготовка и успешное выступление на мире, - рассказала Гэрэлма Эрдыниева, заслуженный тренер России, тренер Инны Степановой.
Кроме Инны Степановой, от Бурятии в сборной России выступят на предстоящих соревнованиях Наталья Эрдынеева, Анна Балсукова, Виктория Будаева.
- Среди мужчин сборную представят Цыдыпов, Цыбикдоржиев и Эрдынеев, - добавила Гэрэлма Эрдыниева.
Спортсменам предстоит жёсткий отборочный график на соревнованиях. Так впереди у них Кубок и чемпионат России в Алуште, первый и второй этапы Кубка мира в Шанхае и в Анталии, выход в Голландию на чемпионат мира, третий этап Кубка мира.
- Этот чемпионат Европы был одним из самых успешных моих выступлений за этот год, но не последним, потому что впереди у меня российские и международные соревнования. Для нас каждый старт ответственный. Всё это является подготовкой и отбором на чемпионат мира и соответственно Олимпийские игры в Токио 2020. Хотелось бы поблагодарить за поправки в закон и обеспечение нас пожизненной стипендией. Я говорю от лица всех спортсменов, которые получают эту стипендию, и я считаю, что это огромный вклад в развитие нашего спорта это огромная мотивация для ребят, для спортсменов, чтобы занимать высокие места на чемпионатах мира, на Олимпийских играх, - отметила Инна Степанова.
Сейчас спортсменка активно готовится к соревнованиям и тренируется по 7-8 часов в день.
- Если мы находимся на сборах, то мы тренируемся по 7-8 часов в день, 4 часа утром и 3 часа вечером. Весь день занят, расписан, на передышку только ночное время. Когда я дома, я тренируюсь два раза в день по три часа, - поделилась спортсменка.
Пока основными претендентами на олимпийские лицензии, по словам тренеров сборной Бурятии по стрельбе из лука, являются Инна Степанова, Ксения Перова (Свердловская область) и чемпионка Европы 2019 в личном зачёте Саяна Цыремпилова (Забайкальский край).
Инна Степанова о семье
Домой к маленькой дочке после российских и международных соревнований Инна попадёт только в августе. После третьего этапа Кубка мира будет ещё предолимпийская неделя - пробные соревнования в Токио. Во время сборов и соревнований по спортсменке скучает её семья.
- Отсутствие переживают тяжело, дочка очень сильно скучает. Когда я приехала из Турции, с турнира, сразу дочка медали на себя вешает, на меня вешает, примеряет. Я думаю, что она тоже будет в будущем чемпионка. Хотя она отличается большой артистичностью. Моя дочка любит петь, танцевать. Я думаю, что и в спорте она тоже может добиться успеха. Пока не загадываю, потому что это будет её выбор, чем заняться. Может, она вообще захочет в науку податься или петь, танцевать, - поделилась Инна Степанова.
«По допингу у нас всё строго»
Как сообщал «Байкал-Daily», бурятского боксёра, бронзового призёра чемпионата мира-2017 Тамира Галанова дисквалифицировали на два года из-за обнаруженного запрещённого вещества в допинг-пробе. Инна Степанова считает, что при ответственности спортсмена проблем с допинг-контролем нет.
- По допингу у нас всё строго. Даже какие-то антибиотики могут входить в запрещённый список, поэтому, когда мы что-то принимаем, это всё у нас строго контролируется врачом сборной России. А сами мы какие-то витамины или ещё- что-то без его ведома пить не можем. При определённой организации, при определённой ответственности с этим проблем нет, - прокомментировала лучница.
Между тем спортсменам всё же необходимо быть внимательными ко всему, ведь в бутылку с водой соперники или недоброжелатели могут что-то подсыпать.
- На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро у нас доходило до того, что если мы открываем воду выпиваем, делаем пару глотков, и нам тренеры говорили не оставлять без присмотра свою воду либо закрывать её в рюкзак под замочек, либо закрывать её в кейс под замочек, либо выбрасывать и открывать новую бутылку. Тем более тогда была очень тяжёлая ситуация, поэтому всё было под очень жёстким контролем. Я не думаю, что ситуация эта ослабится с допингом. Потому что мировая общественность спортивная очень сильно наблюдает за нами, за российскими спортсменами. И мы будем аккуратны, внимательны, всё будет у нас хорошо, - рассказала серебряный призёр Олимпийских игр-2016.