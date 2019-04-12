Инна Степанова: «Весь день расписан, на передышку только ночь»

Пока основными претендентами на олимпийские лицензии, по словам тренеров сборной Бурятии по стрельбе из лука, являются Инна Степанова, Ксения Перова (Свердловская область) и чемпионка Европы 2019 в личном зачёте Саяна Цыремпилова (Забайкальский край).











- На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро у нас доходило до того, что если мы открываем воду выпиваем, делаем пару глотков, и нам тренеры говорили не оставлять без присмотра свою воду либо закрывать её в рюкзак под замочек, либо закрывать её в кейс под замочек, либо выбрасывать и открывать новую бутылку. Тем более тогда была очень тяжёлая ситуация, поэтому всё было под очень жёстким контролем. Я не думаю, что ситуация эта ослабится с допингом. Потому что мировая общественность спортивная очень сильно наблюдает за нами, за российскими спортсменами. И мы будем аккуратны, внимательны, всё будет у нас хорошо, - рассказала серебряный призёр Олимпийских игр-2016.









