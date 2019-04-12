Продажи билетов уже начались
С 14 мая в Чите будет открыт транзитный авиарейс Иркутск-Чита-Хабаровск, который запустила компания «Ангара».
«Авиарейс для забайкальцев будет прямым, условно разделенный на два направления. По маршруту Иркутск-Чита-Хабаровск можно будет улететь во вторник и субботу, а обратно Хабаровск-Чита-Иркутск – по средам и воскресеньям», – рассказал министр территориального развития региона Виктор Паздников.
Как сообщает официальный портал Забайкальского края, он также отметил, что авиакомпания уже начала продажу билетов. Стоимость билета на рейсах Чита-Иркутск – от 7300 рублей, Чита-Хабаровск от 8375 руб.
Иркутск и Читу свяжут еще одним авиарейсом
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