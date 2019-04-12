12 Апреля

11 Апреля

Популярное

Иркутск и Читу свяжут еще одним авиарейсом

Иркутск и Читу свяжут еще одним авиарейсом
Общество,  Фото:pixabay.com
Продажи билетов уже начались

С 14 мая в Чите будет открыт транзитный авиарейс Иркутск-Чита-Хабаровск, который запустила компания «Ангара».

«Авиарейс для забайкальцев будет прямым, условно разделенный на два направления. По маршруту Иркутск-Чита-Хабаровск можно будет улететь во вторник и субботу, а обратно Хабаровск-Чита-Иркутск – по средам и воскресеньям», – рассказал министр территориального развития региона Виктор Паздников.

Как сообщает официальный портал Забайкальского края, он также отметил, что авиакомпания уже начала продажу билетов. Стоимость билета на рейсах Чита-Иркутск – от 7300 рублей, Чита-Хабаровск от 8375 руб.
авиарейс Чита Иркутск Ангара
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ветераны и пенсионеры соберутся на фестиваль в Иркутске
Ветераны и пенсионеры соберутся на фестиваль в Иркутске
Общество, 12.04.2019
Жюри определит среди них лучших вокалистов, инструменталистов и частушечников
ВСГИК принимает конкурс балетмейстеров «Престиж»
ВСГИК принимает конкурс балетмейстеров «Престиж»
Общество, 12.04.2019
Гран-при вручат на церемонии закрытия конкурса 25 апреля
В Иркутске пройдет второй финальный тур чемпионата России по волейболу среди женщин
В Иркутске пройдет второй финальный тур чемпионата России по волейболу среди женщин
Общество, 12.04.2019
Встретятся команды Иркутска, Омска, Череповца, Самары, Брянска и Ижевска
В Улан-Удэ стартовал челлендж в честь эвенкийского поэта
В Улан-Удэ стартовал челлендж в честь эвенкийского поэта
Общество, 12.04.2019
В первый день участие приняли семь человек
Теннисисты из Китая и Монголии приедут в Агу на «Кубок Дружбы»
Теннисисты из Китая и Монголии приедут в Агу на «Кубок Дружбы»
Общество, 12.04.2019
Также приглашаются спортсмены из Бурятии и Иркутской области
В Бурятии снова пройдёт чемпионат «Абилимпикс»
В Бурятии снова пройдёт чемпионат «Абилимпикс»
Общество, 12.04.2019
Чемпионат выявят сильнейших среди студентов и школьников с инвалидностью
Иркутские каратисты привезли 4 медали с всероссийских соревнований
Иркутские каратисты привезли 4 медали с всероссийских соревнований
Общество, 12.04.2019
«Кубок Успеха» собрал рекордное число спортсменов
В Улан-Удэ вышла книга о бурятских музыкальных мастерах
В Улан-Удэ вышла книга о бурятских музыкальных мастерах
Общество, 12.04.2019
Это первое произведение такого рода в Бурятии
В Иркутске состоится смотр тюнингованных автомобилей
В Иркутске состоится смотр тюнингованных автомобилей
Общество, 12.04.2019
Фестиваль техники «АвтоМотоParty» пройдёт в начале июня
Горный фестиваль «Мунку-Сардык» состоится в мае
Горный фестиваль «Мунку-Сардык» состоится в мае
Общество, 12.04.2019
В этом году фестиваль приурочен Дню Победы
Верховный суд отклонил жалобу «ангарского маньяка»
Верховный суд отклонил жалобу «ангарского маньяка»
Общество, 12.04.2019
Приговор в его отношении признан обоснованным и справедливым
В Улан-Удэнском дацане пройдёт субботник
В Улан-Удэнском дацане пройдёт субботник
Общество, 12.04.2019
Имена помогавших на субботнике занесут в список на хурале, который проводится в эти дни
Жители пригорода Улан-Удэ возмущены переносом школы в другое село
Жители пригорода Улан-Удэ возмущены переносом школы в другое село
Общество, 12.04.2019
Жители Хойто-Бэе шокированы тем, что обещанная им новая школа «ушла» в Нижнюю Иволгу
Амархуу Борхуу «зажёг» в Бурятии
Амархуу Борхуу «зажёг» в Бурятии
Общество, 12.04.2019
Победитель шоу «Народный артист» выступил в защиту Байкала
Учёный: Улан-удэнским тополям требуется омолаживающая обрезка
Учёный: Улан-удэнским тополям требуется омолаживающая обрезка
Общество, 12.04.2019
Обрезка деревьев, при которой от крон остаются одни «столбы», вызывает много вопросов у горожан

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^