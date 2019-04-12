Ветераны и пенсионеры соберутся на фестиваль в Иркутске

Жюри определит среди них лучших вокалистов, инструменталистов и частушечников



Областной фестиваль-смотр любительских объединений, клубов по интересам и творческих коллективов ветеранов и пенсионеров «Не стареют душой ветераны» состоится 26 апреля в Иркутске.

В заключительном конкурсе-концерте в Иркутском областном театре юного зрителя имени Александра Вампилова участвуют победители муниципальных смотров. Они поборются за звания лучших в номинациях «Вокальное исполнительство», «Инструментальное исполнительство» и «Частушка». Победителей наградят дипломами и призами.



Также в рамках фестиваля старшее поколение может поучаствовать с 8 по 26 мая в областной выставке изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Великой Победе посвящается», а 17 мая в областном конкурсе чтецов «Моя Родина – Сибирь».

