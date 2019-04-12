Жюри определит среди них лучших вокалистов, инструменталистов и частушечников
Областной фестиваль-смотр любительских объединений, клубов по интересам и творческих коллективов ветеранов и пенсионеров «Не стареют душой ветераны» состоится 26 апреля в Иркутске.
В заключительном конкурсе-концерте в Иркутском областном театре юного зрителя имени Александра Вампилова участвуют победители муниципальных смотров. Они поборются за звания лучших в номинациях «Вокальное исполнительство», «Инструментальное исполнительство» и «Частушка». Победителей наградят дипломами и призами.
Также в рамках фестиваля старшее поколение может поучаствовать с 8 по 26 мая в областной выставке изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Великой Победе посвящается», а 17 мая в областном конкурсе чтецов «Моя Родина – Сибирь».
Ветераны и пенсионеры соберутся на фестиваль в Иркутске
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