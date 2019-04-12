В Иркутске пройдет второй финальный тур чемпионата России по волейболу среди женщин

Встретятся команды Иркутска, Омска, Череповца, Самары, Брянска и Ижевска



В Иркутске во Дворце спорта «Труд» с 16 по 21 апреля пройдет второй финальный тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б».



В финале встречаются следующие команды: «Ангара» (Иркутск), «Омь-СибГУОР» (Омск), «Северянка-2» (Череповец), «Искра-АМОНД-2» (Самара), «Брянск» (Брянск), «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск).

Начало игр – в 15:00, 17:00 и 19:00 часов. Выходной день – 19 апреля.



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