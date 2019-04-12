В Улан-Удэ прошла Кубинская вечеринка на льду. Фоторепортаж

Ледовая арена «Ice Метр» начала проводить «тематические четверги». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с танцев на льду



Накануне, 11 апреля, на круглогодичной ледовой арене «Ice Метр» в Улан-Удэ танцоры «зажгли» на льду. Здесь прошла первая Кубинская вечеринка. Мероприятие состоялось совместно с Школой латиноамериканских танцев «Loc Amigos» и активистами движения «Катки Улановки 03».



Школа «Loc Amigos» с удовольствием откликнулась на предложение представителей «Ice Метр» устроить вечер зажигательных танцев на льду. Школа занимается латиноамериканскими танцами, а первую «пати на льду» решили сделать именно кубинской, поскольку она очень близка танцорам. В дальнейшем планируется проведение вечеринок по многим другим темам: бразильская, в стиле рок-н-ролл и многие другие.



Для всех пришедших провели уроки танцев на коньках от профессиональных танцоров и инструкторов, под зажигательные латиноамериканские мотивы. С помощью этого мероприятия намерены привлечь людей к ведению здорового образа жизни и просто приятно проводить время.



- Крытый каток круглый год – это роскошь, кто катается, тот поймёт. У нас сезон короткий. Многие каток воспринимают как явление природы, а тут такая возможность кататься в любое время года и мы хотим донести это до людей, - поделилась с «Байкал-Daily» руководитель Школы латиноамериканских танцев «Loc Amigos» Зинаида.



В танцевальном клубе числится порядка ста человек. Там занимаются люди разных возрастов и профессий, и танцы для них - это способ с пользой и удовольствием провести своё свободное время.



- Мы часто проводим подобные мероприятия, для нас было привычно, нам было весело. Для окружающих – несколько необычно. Но они всё-таки приобщились, мы всем подняли настроение. Мероприятие прошло очень хорошо, хоть и каток заполнен не полностью, - рассказала Зинаида.



В планах ледовой арены «Ice Метр» проводить «тематические четверги». 18 апреля состоится «Час хоккея», 25 апреля – «Час фигурного катания». Количество участников ограничено! Открыта предварительная запись на сайте icemetr.ru и по телефонам 305-000, 306-000



Первая круглогодичная ледовая арена «Ice Метр» в Бурятии начала работать с января 2019 года. На данный момент на льду проходят не только массовые катания, но и тренировки по фигурному катанию, хоккею с мячом и шайбой, а также товарищеские турниры.

