Также приглашаются спортсмены из Бурятии и Иркутской области
XX открытый турнир Агинского Бурятского округа по настольному теннису «Кубок Дружбы» пройдёт с 19 по 21 апреля в физкультурно-оздоровительном центре «Баатар» посёлка Агинское.
Приглашаются спортсмены из КНР, Монголии, Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Иркутской и Амурской областей, Хабаровского края.
По информации начальника отдела физической культуры и спорта Администрации округа Булата Бальжинимаева, к участию в турнире допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже второго разряда. Среди них пройдут командные и личные соревнования. Состав команд таков: три женщины и трое мужчин. В личных соревнованиях в одиночном разряде среди мужчин и женщин будут следующие возрастные категории: до 18 лет, до 40 лет и старше 40 лет и абсолютное первенство.
Соревнования финансируются в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа на 2016-2020 гг.», сообщает сайт Администрации округа.
Теннисисты из Китая и Монголии приедут в Агу на «Кубок Дружбы»
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