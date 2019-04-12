Он напомнил им о нравственном самоконтроле
С сотрудниками уголовно-исправительной инспекции УФСИН по Бурятии встретился православный священник, помощник начальника управления по работе с верующими иерей Антоний Хинганский.
Отец Антоний побеседовал с сотрудниками о духовности и нравственном самоконтроле. Беседа прошла в рамках работы по противодействию коррупции, уточнили в УФСИН.
В конце встречи священнослужитель ответил на все заданные ему вопросы.
В Улан-Удэ священник навестил сотрудников УФСИН
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ледовая арена «Ice Метр» начала проводить «тематические четверги». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с танцев на льду
Он напомнил им о нравственном самоконтроле
Отпуск за стенами исправительных учреждений дают только самым примерным
Над большим спектаклем работали 1,5 года. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Уже отремонтировано три тысячи квадратных метров дорожного полотна
Отключение коснулось жителей Аэропорта
Концерт прошёл в рамках фестиваля камерной музыки «PIZZICATO»
Сейчас, по официальным данным, спортом занимаются порядка 35% горожан
Стальвира Оршуш будет защищать свой титул в финале
Городские улицы обещают украсить новым материалом
34-летний улан-удэнец осуждён за неуплату алиментов на содержание 9-летней дочери
Максим Токарев представил превью к фильму, которые называются «Байкал умирает» и «Мусор атакует»
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности в республике
В дело вмешалась прокуратура
По наиболее популярным направлениям автобусы будут курсировать каждый день