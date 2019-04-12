В Улан-Удэ священник навестил сотрудников УФСИН

Он напомнил им о нравственном самоконтроле



С сотрудниками уголовно-исправительной инспекции УФСИН по Бурятии встретился православный священник, помощник начальника управления по работе с верующими иерей Антоний Хинганский.



Отец Антоний побеседовал с сотрудниками о духовности и нравственном самоконтроле. Беседа прошла в рамках работы по противодействию коррупции, уточнили в УФСИН.



В конце встречи священнослужитель ответил на все заданные ему вопросы.





