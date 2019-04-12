Иркутские каратисты привезли 4 медали с всероссийских соревнований

«Кубок Успеха» собрал рекордное число спортсменов



Спортсмены Иркутской области выиграли четыре медали на XXIV всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Успеха», которые 6 и 7 апреля состоялись в Новосибирске.



Турнир собрал рекордное число участников – более 1300 спортсменов из 24 регионов России, а также гостей из Казахстана и Киргизии. Соревнования проводились два дня с утра и до поздней ночи на пяти площадках.



Среди мужчин 16 лет и старше в ката победу одержал иркутянин Денис Волохов, который также выполнил норматив мастера спорта России. В командном ката в возрастной категории 12-13 лет бронзовыми призерами стали спортсмены из Братска Ярослав Лосев, Даниэль Эргешов и Кирилл Капустян.

