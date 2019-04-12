В Бурятии осуждённые сходили в отпуска

Отпуск за стенами исправительных учреждений дают только самым примерным



В Бурятии осуждённые, отбывающие наказание в колонии-поселении №3 и СИЗО, смогли воспользоваться правом на отпуск с выездом за пределы исправительного учреждения. Данный вид отпуска предоставляется осуждённым за добросовестное отношение к труду и примерное поведение, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Отпуск получили двое осуждённых. Они провели отпуска дома с семьями, и в установленный срок вернулись в свои исправительные учреждения для дальнейшего отбывания наказания.

